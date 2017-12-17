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У місті на Волині пограбували крамницю. Винесли 47 тисяч гривень

У місті на Волині пограбували крамницю. Винесли 47 тисяч гривень
Чималі збитки злочинці нанесли підприємцеві з міста Берестечка. Злодії у нічну пору пошкодили металопластикове вікно і проникли в салон.

Після такого «візиту» власник крамниці не виявив 47-ми тисяч гривень, - пише Волинь-нова.

Збитків могло і не бути, якби каса була порожньою, та кожен сам собі господар. А горохівські поліцейські закликають і підприємців, і хазяїв особистих домогосподарств не залишати цінності на видних місцях.

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Теги: Берестечко
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