Луцький режисер на 8 Березня: «Жінки мають декілька переваг над нами, чоловіками»

Режисер студії "Правда PRO"по-філософськи висловився щодо 8 Березня, як свята Міжнародного жіночого дня."Знаю, що кожен по різному відноситься до 8-го Березня, тому підійду по філософськи. Говорити чоловікам про важливість жінки, це те ж саме, що дітям обговорювати важливість батьків. Чоловік та жінка – це задум Бога. Їх однакова цінність та значимість – це задум Бога. Гріх зробив людей нерівними, безправними та дискримінованими. Бог в Христі повертає історичну несправедливість", - пише він у Facebook."Жінки цінні, бо їх оцінило не суспільство, не чоловіки, не влада, не борці за права. Вони цінні, бо цінність заклав Сам Бог, задумуючи їх, а Христос оцінив їхнє спасіння, віддавши Себе на смерть"."Жінки мають свої статеві особливості, які теж закладені Богом. Мова далеко не про фізіологію, а про жіночу душу, яка, погодьтеся, трохи не така, як чоловіча. Хоча така ж само «рівна» і «спасена»"."Жінки мають декілька переваг над нами, чоловіками. Наприклад, вони можуть народжувати дітей і знаходити речі після того, як руйнують чоловічий творчий безпорядок ))). А ще, їм легше плакати з тими, хто плаче, співчувати, проявляти ніжність та турботу, робити нудну щоденну одноманітну роботу і знаходити мотивацію для її виконання2."Тому не знаю, хто що святкує, а я все-одно дякую вам, наші дівчата та жінки, просто за те, що ви є. І це прекрасно".