Лучанки-акробатки привезли золоті та срібні медалі з Варшави





Луцькі дівчата-акробатки ще місяць тому приїхали з перемогами з чемпіонату України, а нині «поклали до скарбнички» ще один успіх, - пише



2-4 березня вони взяли участь у 8-му міжнародному турнірі «Кубок Варшави», який відбувався під егідою FIG (Міжнародної Федерації гімнастики). У змаганнях брали участь спортсменки з дев’яти країн – України, Польщі, Росії, Білорусі, Великобританії, Франції, Бельгії, Казахстану та Ізраїлю.



У віковій категорії 12-18 років наше тріо у складі Дар’ї Пом’яновської, Олександри Мальчук та Вікторії Куніцкої здобуло перемогу на змаганнях. У свою чергу, «двійка» Єви Сліпчук та Ірини Юхимюк у своїй програмі стала другою.



«Це були змагання дуже високого рівня, а для дівчат – останній старт перед чемпіонатом світу. Я дуже задоволена результатом та виступами наших вихованок», - розповіла наставниця луцьких акробаток Олена Кришпінович.



Уже 5 квітня вихованки Волинської ОДЮСШ візьмуть участь у чемпіонаті світу зі спортивної акробатики, що відбудеться у Бельгії.



Тріо у складі Дар'ї Пом'яновської, Олександри Мальчук та Вікторії Куніцкої (у центрі) - тріумфаторки полського турніру зі спортивної акробатики Дует Ірини Юхимюк та Єви Сліпчук (зліва) посів друге місце на турнірі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Трійка спортсменок з Луцька на турнірі у Варшаві посіла перше місце, а дует завоював срібні медалі.Луцькі дівчата-акробатки ще місяць тому приїхали з перемогами з чемпіонату України, а нині «поклали до скарбнички» ще один успіх, - пише Район.Луцьк. 2-4 березня вони взяли участь у 8-му міжнародному турнірі «Кубок Варшави», який відбувався під егідою FIG (Міжнародної Федерації гімнастики). У змаганнях брали участь спортсменки з дев’яти країн – України, Польщі, Росії, Білорусі, Великобританії, Франції, Бельгії, Казахстану та Ізраїлю.У віковій категорії 12-18 років наше тріо у складітаздобуло перемогу на змаганнях. У свою чергу, «двійка»тау своїй програмі стала другою.«Це були змагання дуже високого рівня, а для дівчат – останній старт перед чемпіонатом світу. Я дуже задоволена результатом та виступами наших вихованок», - розповіла наставниця луцьких акробатокУже 5 квітня вихованки Волинської ОДЮСШ візьмуть участь у чемпіонаті світу зі спортивної акробатики, що відбудеться у Бельгії.

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