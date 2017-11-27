вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучанки-акробатки привезли золоті та срібні медалі з Варшави

Лучанки-акробатки привезли золоті та срібні медалі з Варшави
Трійка спортсменок з Луцька на турнірі у Варшаві посіла перше місце, а дует завоював срібні медалі.

Луцькі дівчата-акробатки ще місяць тому приїхали з перемогами з чемпіонату України, а нині «поклали до скарбнички» ще один успіх, - пише Район.Луцьк.

2-4 березня вони взяли участь у 8-му міжнародному турнірі «Кубок Варшави», який відбувався під егідою FIG (Міжнародної Федерації гімнастики). У змаганнях брали участь спортсменки з дев’яти країн – України, Польщі, Росії, Білорусі, Великобританії, Франції, Бельгії, Казахстану та Ізраїлю.

У віковій категорії 12-18 років наше тріо у складі Дар’ї Пом’яновської, Олександри Мальчук та Вікторії Куніцкої здобуло перемогу на змаганнях. У свою чергу, «двійка» Єви Сліпчук та Ірини Юхимюк у своїй програмі стала другою.

«Це були змагання дуже високого рівня, а для дівчат – останній старт перед чемпіонатом світу. Я дуже задоволена результатом та виступами наших вихованок», - розповіла наставниця луцьких акробаток Олена Кришпінович.

Уже 5 квітня вихованки Волинської ОДЮСШ візьмуть участь у чемпіонаті світу зі спортивної акробатики, що відбудеться у Бельгії.

Тріо у складі Дар'ї Пом'яновської, Олександри Мальчук та Вікторії Куніцкої (у центрі) - тріумфаторки полського турніру зі спортивної акробатики
Тріо у складі Дар'ї Пом'яновської, Олександри Мальчук та Вікторії Куніцкої (у центрі) - тріумфаторки полського турніру зі спортивної акробатики
Дует Ірини Юхимюк та Єви Сліпчук (зліва) посів друге місце на турнірі
Дует Ірини Юхимюк та Єви Сліпчук (зліва) посів друге місце на турнірі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: спорт, перемога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцький депутат, який оскандалився з «Егоїстом», пересів на елітне авто
Ця структура приносить найбільше шкоди Луцьку, – експерт про «УКРОП»
Чому проект про здорожчання проїзду в Луцьку опублікували на старому сайті міськради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині досі в розшуку чоловік, який зник 3 місяці тому
Сьогодні, 11:37
Аварія в Ковелі: BMW врізалося у дерево. Водій у реанімації
Сьогодні, 11:36
Лучанки-акробатки привезли золоті та срібні медалі з Варшави
Сьогодні, 10:21
У Києві з гранатомета обстріляли ресторан.ФОТО
Сьогодні, 10:08
Луцький режисер на 8 Березня: «Жінки мають декілька переваг над нами, чоловіками»
Сьогодні, 09:26
Схожі новини
Спортсменка з Волині стала кращою на міжнародних змаганнях Спортсменка з Волині стала кращою на міжнародних змаганнях
27 листопад, 2017, 09:53
Волинські спортсмени - серед кращих веслувальників світу Волинські спортсмени - серед кращих веслувальників світу
03 серпень, 2017, 22:29
Волинянин виграв Кубок Європи Волинянин виграв Кубок Європи
22 травень, 2017, 07:05
На чемпіонаті України з кікбоксингу перемогли ковельчани На чемпіонаті України з кікбоксингу перемогли ковельчани
13 квітень, 2017, 10:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Шацьку буде фестиваль пончиків
07 березень, 16:33
 1
Луцька «Школа свідомого громадянина» опублікувала нове відео. З Ріанною
Сьогодні, 12:01
 0
Чоловік, який ледь не вбив 44-річного лучанина, може сісти на 15 років
Сьогодні, 11:53
 0
У луцькому парку під виглядом санітарних чисток зрізують деревину, - активіст
Сьогодні, 11:49
 0
На Волині досі в розшуку чоловік, який зник 3 місяці тому
Сьогодні, 11:37
 0
Медіа
відео
1/8