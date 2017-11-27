Лучанки-акробатки привезли золоті та срібні медалі з Варшави
Сьогодні, 10:21
Трійка спортсменок з Луцька на турнірі у Варшаві посіла перше місце, а дует завоював срібні медалі.
Луцькі дівчата-акробатки ще місяць тому приїхали з перемогами з чемпіонату України, а нині «поклали до скарбнички» ще один успіх, - пише Район.Луцьк.
2-4 березня вони взяли участь у 8-му міжнародному турнірі «Кубок Варшави», який відбувався під егідою FIG (Міжнародної Федерації гімнастики). У змаганнях брали участь спортсменки з дев’яти країн – України, Польщі, Росії, Білорусі, Великобританії, Франції, Бельгії, Казахстану та Ізраїлю.
У віковій категорії 12-18 років наше тріо у складі Дар’ї Пом’яновської, Олександри Мальчук та Вікторії Куніцкої здобуло перемогу на змаганнях. У свою чергу, «двійка» Єви Сліпчук та Ірини Юхимюк у своїй програмі стала другою.
«Це були змагання дуже високого рівня, а для дівчат – останній старт перед чемпіонатом світу. Я дуже задоволена результатом та виступами наших вихованок», - розповіла наставниця луцьких акробаток Олена Кришпінович.
Уже 5 квітня вихованки Волинської ОДЮСШ візьмуть участь у чемпіонаті світу зі спортивної акробатики, що відбудеться у Бельгії.
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Луцькі дівчата-акробатки ще місяць тому приїхали з перемогами з чемпіонату України, а нині «поклали до скарбнички» ще один успіх, - пише Район.Луцьк.
2-4 березня вони взяли участь у 8-му міжнародному турнірі «Кубок Варшави», який відбувався під егідою FIG (Міжнародної Федерації гімнастики). У змаганнях брали участь спортсменки з дев’яти країн – України, Польщі, Росії, Білорусі, Великобританії, Франції, Бельгії, Казахстану та Ізраїлю.
У віковій категорії 12-18 років наше тріо у складі Дар’ї Пом’яновської, Олександри Мальчук та Вікторії Куніцкої здобуло перемогу на змаганнях. У свою чергу, «двійка» Єви Сліпчук та Ірини Юхимюк у своїй програмі стала другою.
«Це були змагання дуже високого рівня, а для дівчат – останній старт перед чемпіонатом світу. Я дуже задоволена результатом та виступами наших вихованок», - розповіла наставниця луцьких акробаток Олена Кришпінович.
Уже 5 квітня вихованки Волинської ОДЮСШ візьмуть участь у чемпіонаті світу зі спортивної акробатики, що відбудеться у Бельгії.
Тріо у складі Дар'ї Пом'яновської, Олександри Мальчук та Вікторії Куніцкої (у центрі) - тріумфаторки полського турніру зі спортивної акробатики
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