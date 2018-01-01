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Аварія в Ковелі: BMW врізалося у дерево. Водій у реанімації

Аварія в Ковелі: BMW врізалося у дерево. Водій у реанімації
У Ковелі сталася аварія, під час якої BMW врізалося у дерево.

Це трапилося вчора, 7 березня, на вулиці Грушевського, - повідомили у поліції області.

За кермом легковика перебував 45-річний ковельчанин. Водій, ймовірно, не впорався із керуванням, внаслідок чого злетів у кювет та врізався у дерево.

У результаті ДТП пасажир транспортного засобу, 45-річний житель Ковеля, травмувався. Його госпіталізували у відділення реанімації районної лікарні.

За фактом автопригоди триває перевірка. Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєтру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Теги: аварія, ДТП, Ковель
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