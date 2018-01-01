На Волині досі в розшуку чоловік, який зник 3 місяці тому

Олександра Козловського.



Чоловік 13 вересня 1962 року народження 6 грудня 2017 року пішов із дому й до тепер не повернувся, - повідомили в поліції області.



Прикмети розшукуваного: зріст 170 см., худорлявої тілобудови, волосся русяве із залисинами, очі сірого кольору, носить окуляри для зору.



Поліція звертається до всіх хто володіє будь-якою інформацією щодо місця перебування Козловського Олександра Володимировича повідомити за номерами телефоні: (0332) 24-92-48, 24-44-17, 0665403692, факс. 24-89-87 або на лінію «102».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький відділ поліції ГУНП України у Волинській області встановлює місцезнаходження безвісти зниклого мешканця обласного центру, громадянина УкраїниЧоловік 13 вересня 1962 року народження 6 грудня 2017 року пішов із дому й до тепер не повернувся, - повідомили в поліції області.Прикмети розшукуваного: зріст 170 см., худорлявої тілобудови, волосся русяве із залисинами, очі сірого кольору, носить окуляри для зору.Поліція звертається до всіх хто володіє будь-якою інформацією щодо місця перебування Козловського Олександра Володимировича повідомити за номерами телефоні: (0332) 24-92-48, 24-44-17, 0665403692, факс. 24-89-87 або на лінію «102».

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