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У луцькому парку під виглядом санітарних чисток зрізують деревину, - активіст

У луцькому парку під виглядом санітарних чисток зрізують деревину, - активіст
У Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки перетворили на суцільний лісоповал, - каже громадський активіст Андрій Білан.

"Під виглядом санітарних чисток зрізують деревину, яка судячи з лишених стовбурів перебувала в нетакому ж задовільному стані, як ті що лишаються рости далі. А судячи із фото, лишають молодий самосів і зруйновані негодами дерева. Наприклад, на ділянці поряд із "Центральним ринком" у ділянці "Пташиного гаю" територія схожа на зону, яку не минув апокаліпсис: гори навезеного сміття у вигляді гілля від зрубаних насаджень та понівечені погодою дерева лишають "прикрашати" місцевість", - написав він у Facebook.

"Довкола «Зоопарку» теж проводять санітарну чистку і там можна зустріти нещодавно зрізаний стовбур берези, яку розділили на колоди. Схоже цю деревину використають на дрова2.

"Постає питання, чи дійсно нова влада у місті хоче навести лад у парку, відновити місця де були зрізані насадження чи знову зроблять чергову алею і хизуватимуться, як наче то найбільше досягнення для міста. А тим часом неприбрані свіжозрізані ділянки заростатимуть чагарником та лишатимуться не дуже то привабливою окрасою для міста", - написав він.


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Теги: варте уваги
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