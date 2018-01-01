У луцькому парку під виглядом санітарних чисток зрізують деревину, - активіст

У Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки перетворили на суцільний лісоповал, - каже громадський активіст Андрій Білан."Під виглядом санітарних чисток зрізують деревину, яка судячи з лишених стовбурів перебувала в нетакому ж задовільному стані, як ті що лишаються рости далі. А судячи із фото, лишають молодий самосів і зруйновані негодами дерева. Наприклад, на ділянці поряд із "Центральним ринком" у ділянці "Пташиного гаю" територія схожа на зону, яку не минув апокаліпсис: гори навезеного сміття у вигляді гілля від зрубаних насаджень та понівечені погодою дерева лишають "прикрашати" місцевість", - написав він у Facebook."Довкола «Зоопарку» теж проводять санітарну чистку і там можна зустріти нещодавно зрізаний стовбур берези, яку розділили на колоди. Схоже цю деревину використають на дрова2."Постає питання, чи дійсно нова влада у місті хоче навести лад у парку, відновити місця де були зрізані насадження чи знову зроблять чергову алею і хизуватимуться, як наче то найбільше досягнення для міста. А тим часом неприбрані свіжозрізані ділянки заростатимуть чагарником та лишатимуться не дуже то привабливою окрасою для міста", - написав він.