Чоловік, який ледь не вбив 44-річного лучанина, може сісти на 15 років





Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, йдеться про замах на умисне вбивство, - кажуть в поліції області.



Пригода трапилася ввечері на проспекті Перемоги у Луцьку. Під час конфлікту правопорушник



Поліцейські оперативно встановили, що злочин скоїв раніше судимий 48-річний житель обласного центру. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.



«Йому оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, йдеться про замах на умисне вбивство. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомив Олег Кічук, начальник Луцького відділу поліції.



Санкція статі передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

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