вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чоловік, який ледь не вбив 44-річного лучанина, може сісти на 15 років

Чоловік, який ледь не вбив 44-річного лучанина, може сісти на 15 років
Поліцейські затримали зловмисника, який ледь не вкоротив віку 44-річному лучанину.

Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, йдеться про замах на умисне вбивство, - кажуть в поліції області.

Пригода трапилася ввечері на проспекті Перемоги у Луцьку. Під час конфлікту правопорушник вдарив 44-річного лучанина ножем у шию. Потерпілого у тяжкому стані госпіталізували у відділення реанімації міської лікарні. Про це поліції повідомила дружина постраждавшого.

Поліцейські оперативно встановили, що злочин скоїв раніше судимий 48-річний житель обласного центру. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Йому оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, йдеться про замах на умисне вбивство. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомив Олег Кічук, начальник Луцького відділу поліції.

Санкція статі передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцький депутат, який оскандалився з «Егоїстом», пересів на елітне авто
Ця структура приносить найбільше шкоди Луцьку, – експерт про «УКРОП»
Чому проект про здорожчання проїзду в Луцьку опублікували на старому сайті міськради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцька «Школа свідомого громадянина» опублікувала нове відео. З Ріанною
Сьогодні, 12:01
Чоловік, який ледь не вбив 44-річного лучанина, може сісти на 15 років
Сьогодні, 11:53
У луцькому парку під виглядом санітарних чисток зрізують деревину, - активіст
Сьогодні, 11:49
На Волині досі в розшуку чоловік, який зник 3 місяці тому
Сьогодні, 11:37
Аварія в Ковелі: BMW врізалося у дерево. Водій у реанімації
Сьогодні, 11:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Шацьку буде фестиваль пончиків
07 березень, 16:33
 1
Луцька «Школа свідомого громадянина» опублікувала нове відео. З Ріанною
Сьогодні, 12:01
 0
Чоловік, який ледь не вбив 44-річного лучанина, може сісти на 15 років
Сьогодні, 11:53
 0
У луцькому парку під виглядом санітарних чисток зрізують деревину, - активіст
Сьогодні, 11:49
 0
На Волині досі в розшуку чоловік, який зник 3 місяці тому
Сьогодні, 11:37
 0
Медіа
відео
1/8