В Іваничах посеред вулиці пограбували жінку





Жінка повідомила, що на вулиці райцентру Іваничі її пограбували двоє невідомих чоловіків, - кажуть в прес-службі поліції Волині.



Зловмисники відібрали у потерпілої сумку, в якій знаходилися ювелірні вироби, документи та два мобільних телефони. Сума завданих матеріальних збитків становить 5 тис. грн.



За лічені години співробітники сектору реагування патрульної поліції разом із дільничними офіцерами поліції встановили, що злочин скоїли жителі райцентру Іваничі, 17 та 18 років. Речі, здобуті незаконним шляхом, поліцейські вилучили.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 7 березня вночі до Іваничівського відділення поліції звернулася 31-річна жителька району.Жінка повідомила, що на вулиці райцентру Іваничі її пограбували двоє невідомих чоловіків, - кажуть в прес-службі поліції Волині.Зловмисники відібрали у потерпілої сумку, в якій знаходилися ювелірні вироби, документи та два мобільних телефони. Сума завданих матеріальних збитків становить 5 тис. грн.За лічені години співробітники сектору реагування патрульної поліції разом із дільничними офіцерами поліції встановили, що злочин скоїли жителі райцентру Іваничі, 17 та 18 років. Речі, здобуті незаконним шляхом, поліцейські вилучили.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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