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В Іваничах посеред вулиці пограбували жінку

В Іваничах посеред вулиці пограбували жінку
7 березня вночі до Іваничівського відділення поліції звернулася 31-річна жителька району.

Жінка повідомила, що на вулиці райцентру Іваничі її пограбували двоє невідомих чоловіків, - кажуть в прес-службі поліції Волині.

Зловмисники відібрали у потерпілої сумку, в якій знаходилися ювелірні вироби, документи та два мобільних телефони. Сума завданих матеріальних збитків становить 5 тис. грн.

За лічені години співробітники сектору реагування патрульної поліції разом із дільничними офіцерами поліції встановили, що злочин скоїли жителі райцентру Іваничі, 17 та 18 років. Речі, здобуті незаконним шляхом, поліцейські вилучили.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

В Іваничах посеред вулиці пограбували жінку
В Іваничах посеред вулиці пограбували жінку

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Теги: Іваничі, пограбування
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Коментарі 1
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Дебіли! Там камери по всьому селищі стоять.
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