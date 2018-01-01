У Луцьку готуються до чемпіонату України з кікбоксингу
Сьогодні, 04:51
У Луцьку планують провести чемпіонат України з кікбоксингу ВАКО в розділах фул-контакт, К-1, кік-лайт та музичні вправи.
Про це повідомили у волинській федерації кікбоксингу.
Змагання відбудуться в СК «Адреналін» 20-22 квітня.
Нагадаємо, 2 та 3 березня в Луцьку відбувся
>Чемпіонат Волині з кікбоксингу ВАКО.
Чемпіонат був організований відділом з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА, Волинською федерацією кікбоксингу ВАКО, за інформаційної підтримки 12 каналу, Волинського телебачення, "ВолиньPost", "Перший канал соціальних новин" та бізнесмена Андрія Разумовського.
В змаганнях брало участь 126 спортсменів із 14 клубів трьох областей (Волинська, Тернопільська, Хмельницька) в чотирьох розділах кікбоксингу (лайт-контакт, лоу-кік, фул-контакт, та К-1) серед юнаків та дорослих.
У медальному заліку перше командне місце виборола команда СК «Воїн» м. Луцьк, на другому – команда м. Тернопіль, на третьому – команда ДЮСШ ім..Є.Кондратовича м. Ковель.
Під час організації та проведення чемпіонату своїми організаторськими здібностями, та енергійністю, відзначився віце-президент Волинської федерації кікбоксингу ВАКО Юрій Куць, який працював головою оргкомітету, головним суддею, рефері та суддею-інформатором, - повідомили в Федерації.
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Про це повідомили у волинській федерації кікбоксингу.
Змагання відбудуться в СК «Адреналін» 20-22 квітня.
Нагадаємо, 2 та 3 березня в Луцьку відбувся
Чемпіонат був організований відділом з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА, Волинською федерацією кікбоксингу ВАКО, за інформаційної підтримки 12 каналу, Волинського телебачення, "ВолиньPost", "Перший канал соціальних новин" та бізнесмена Андрія Разумовського.
В змаганнях брало участь 126 спортсменів із 14 клубів трьох областей (Волинська, Тернопільська, Хмельницька) в чотирьох розділах кікбоксингу (лайт-контакт, лоу-кік, фул-контакт, та К-1) серед юнаків та дорослих.
У медальному заліку перше командне місце виборола команда СК «Воїн» м. Луцьк, на другому – команда м. Тернопіль, на третьому – команда ДЮСШ ім..Є.Кондратовича м. Ковель.
Під час організації та проведення чемпіонату своїми організаторськими здібностями, та енергійністю, відзначився віце-президент Волинської федерації кікбоксингу ВАКО Юрій Куць, який працював головою оргкомітету, головним суддею, рефері та суддею-інформатором, - повідомили в Федерації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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