У Луцьку готуються до чемпіонату України з кікбоксингу





Про це повідомили у волинській федерації кікбоксингу.



Змагання відбудуться в СК «Адреналін» 20-22 квітня.



Нагадаємо, 2 та 3 березня в Луцьку відбувся >Чемпіонат Волині з кікбоксингу ВАКО.



Чемпіонат був організований відділом з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА, Волинською федерацією кікбоксингу ВАКО, за інформаційної підтримки 12 каналу, Волинського телебачення, "ВолиньPost", "Перший канал соціальних новин" та бізнесмена Андрія Разумовського.



В змаганнях брало участь 126 спортсменів із 14 клубів трьох областей (Волинська, Тернопільська, Хмельницька) в чотирьох розділах кікбоксингу (лайт-контакт, лоу-кік, фул-контакт, та К-1) серед юнаків та дорослих.



У медальному заліку перше командне місце виборола команда СК «Воїн» м. Луцьк, на другому – команда м. Тернопіль, на третьому – команда ДЮСШ ім..Є.Кондратовича м. Ковель.



Під час організації та проведення чемпіонату своїми організаторськими здібностями, та енергійністю, відзначився віце-президент Волинської федерації кікбоксингу ВАКО Юрій Куць, який працював головою оргкомітету, головним суддею, рефері та суддею-інформатором, - повідомили в Федерації.

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