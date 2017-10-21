McDonald's вперше в історії змінив логотип
08 березень, 13:54
На честь 8 березня мережа популярних ресторанів McDonald's вперше в історії змінила логотип: букву M перевернули, щоб вийшла W (women).
У четвер, 8 березня, W замість M з'явилася на сайті мережі і в мобільних додатках, повідомляє Новое Время з посиланням на ABC7.
Також в ста закладах персонал буде носити головні убори і уніформу з перевернутим логотипом. Таке рішення було прийнято "на честь незвичайних досягнень жінок у всьому світі". У заяві компанії наголошується, що шість з десяти менеджерів американських ресторанів - жінки.
Як відомо, в останні роки підприємці часто прагнуть приурочити до свята 8 березня будь-які рекламні кампанії, таким чином підкреслюючи свою прихильність політиці гендерної рівності.
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У четвер, 8 березня, W замість M з'явилася на сайті мережі і в мобільних додатках, повідомляє Новое Время з посиланням на ABC7.
Також в ста закладах персонал буде носити головні убори і уніформу з перевернутим логотипом. Таке рішення було прийнято "на честь незвичайних досягнень жінок у всьому світі". У заяві компанії наголошується, що шість з десяти менеджерів американських ресторанів - жінки.
Як відомо, в останні роки підприємці часто прагнуть приурочити до свята 8 березня будь-які рекламні кампанії, таким чином підкреслюючи свою прихильність політиці гендерної рівності.
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Коментарі 2
Прихильність до політики гендерної рівності чітко прослідковується і без перевертання знаку, бо в одному положенні він символізує цицьки. а в другому дупу !
за логікою Василя, то могли бути й чоловічі ківі
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