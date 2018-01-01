Збирають гроші на лікування 2-річної волинянки





В інституті отоларингології імені професора О.С. Коломійченка у Києві дівчинці поставили діагноз – двобічна нейросенсорна глухота четвертого ступеня. Їй терміново потрібно зробити дороговартісну операцію на одне вушко – кохлеарну імплантацію, яка коштує 30 тисяч євро, - пише



Хірургічне втручання необхідно зробити до трьох років. Від того, наскільки швидко вдасться оперувати дитину, залежить результат лікування.



“Таку суму нашій сім’ї не зібрати за короткий термін. Тож звертаємося до всіх, хто наділений співчуттям і небайдужий до чужого горя з проханням: будь ласка, допоможіть нам зібрати необхідні кошти, аби наша донечка змогла чути і говорити. Важко змиритися з тим, що вона не чує нас, не чує тих теплих слів, що ми їй кажемо. Ми будемо вдячні за кожен грошовий внесок”, – пишуть рідні дівчинки в групі у Фейсбук, створеній на підтримку Софійки Філь.



Реквізити для допомоги: №5168757341816181 – ПриватБанк (Оксана Петрівна Філь).



“Друзі, головне правило будь-якого збору: краще йти маленькими кроками, ніж стояти на місці! Діяти, а не спостерігати з боку – ось що важливо! Краще зробити один репост, чим не зробити жодного! Краще запросити 10 людей в групу, ніж нікого. Навіть 10,50,100 гривень, рублів, доларів, євро – це рівно в 10 разів більше, ніж нічого! Одне єдине слово підтримки може подарувати людині надію! Якщо кожен візьме для себе це просте правило, то наш збір піде набагато швидше!” – звертається до небайдужих адміністратор групи Таня Кравець.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Батьки Софії Філь з села Мишів Іваничівського району просять небайдужих людей допомогти зібрати кошти на операцію 2-річної донечки.В інституті отоларингології імені професора О.С. Коломійченка у Києві дівчинці поставили діагноз – двобічна нейросенсорна глухота четвертого ступеня. Їй терміново потрібно зробити дороговартісну операцію на одне вушко – кохлеарну імплантацію, яка коштує 30 тисяч євро, - пише БУГ Хірургічне втручання необхідно зробити до трьох років. Від того, наскільки швидко вдасться оперувати дитину, залежить результат лікування.“Таку суму нашій сім’ї не зібрати за короткий термін. Тож звертаємося до всіх, хто наділений співчуттям і небайдужий до чужого горя з проханням: будь ласка, допоможіть нам зібрати необхідні кошти, аби наша донечка змогла чути і говорити. Важко змиритися з тим, що вона не чує нас, не чує тих теплих слів, що ми їй кажемо. Ми будемо вдячні за кожен грошовий внесок”, – пишуть рідні дівчинки в групі у Фейсбук, створеній на підтримку Софійки Філь.Реквізити для допомоги: №5168757341816181 – ПриватБанк (Оксана Петрівна Філь).“Друзі, головне правило будь-якого збору: краще йти маленькими кроками, ніж стояти на місці! Діяти, а не спостерігати з боку – ось що важливо! Краще зробити один репост, чим не зробити жодного! Краще запросити 10 людей в групу, ніж нікого. Навіть 10,50,100 гривень, рублів, доларів, євро – це рівно в 10 разів більше, ніж нічого! Одне єдине слово підтримки може подарувати людині надію! Якщо кожен візьме для себе це просте правило, то наш збір піде набагато швидше!” – звертається до небайдужих адміністратор групи Таня Кравець.

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