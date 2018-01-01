Порошенко нагородив на 8 Березня волинянку

Ніна Вирович отримала звання «Заслужений працівник культури України».



Про це йдеться в Указі Президента України від 7 березня з нагоди Міжнародного жіночого дня, - пише



В Указі за підписом Президента йдеться: «За значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, зразкове виконання службового обов’язку та багаторічну сумлінну працю постановляю: «Присвоїти почесне звання «Заслужений працівник культури України» Вирович Ніні Федорівні, директорові Шацького міського будинку культури».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директор Шацького міського будинку культури, керівник народного ансамблю «Молодички»отримала звання «Заслужений працівник культури України».Про це йдеться в Указі Президента України від 7 березня з нагоди Міжнародного жіночого дня, - пише Район.Шацьк В Указі за підписом Президента йдеться: «За значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, зразкове виконання службового обов’язку та багаторічну сумлінну працю постановляю: «Присвоїти почесне звання «Заслужений працівник культури України» Вирович Ніні Федорівні, директорові Шацького міського будинку культури».

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