На кордоні з Волинню білоруси з стріляниною зупинили контрабандистів
08 березень, 18:40
У Малоритському районі прикордонники затримали двох чоловіків, які нелегально перемістили через кордон понад 1,6 т м'яса.
Про це інформує БЕЛТА з посиланням на Брестську Червонопрапорну прикордонну групу ім. Дзержинського.
Інцидент стався в ніч з 5 на 6 березня. Прикордонники зупинили два автомобілі, якими кермували жителі міста Малорита 1988 і 1993 років народження. При цьому водій однієї з машин проігнорував вимогу посадових осіб про зупинку і спробував сховатися.
Тільки після попереджувального пострілу з автомата порушник зупинився і був затриманий прикордонним нарядом.
Чоловіки перевозили 36 телячих туш, які незаконно перемістили через кордон з Україною в обхід пункту пропуску. Ввезене без ветеринарного і санітарного контролю м'ясо сумнівної якості планували реалізувати на території Білорусі.
У порушників вилучили продукцію масою понад 1,6 т вартістю, а також транспортні засоби.
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Про це інформує БЕЛТА з посиланням на Брестську Червонопрапорну прикордонну групу ім. Дзержинського.
Інцидент стався в ніч з 5 на 6 березня. Прикордонники зупинили два автомобілі, якими кермували жителі міста Малорита 1988 і 1993 років народження. При цьому водій однієї з машин проігнорував вимогу посадових осіб про зупинку і спробував сховатися.
Тільки після попереджувального пострілу з автомата порушник зупинився і був затриманий прикордонним нарядом.
Чоловіки перевозили 36 телячих туш, які незаконно перемістили через кордон з Україною в обхід пункту пропуску. Ввезене без ветеринарного і санітарного контролю м'ясо сумнівної якості планували реалізувати на території Білорусі.
У порушників вилучили продукцію масою понад 1,6 т вартістю, а також транспортні засоби.
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