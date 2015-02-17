На кордоні з Волинню білоруси з стріляниною зупинили контрабандистів





Про це інформує



Інцидент стався в ніч з 5 на 6 березня. Прикордонники зупинили два автомобілі, якими кермували жителі міста Малорита 1988 і 1993 років народження. При цьому водій однієї з машин проігнорував вимогу посадових осіб про зупинку і спробував сховатися.



Тільки після попереджувального пострілу з автомата порушник зупинився і був затриманий прикордонним нарядом.



Чоловіки перевозили 36 телячих туш, які незаконно перемістили через кордон з Україною в обхід пункту пропуску. Ввезене без ветеринарного і санітарного контролю м'ясо сумнівної якості планували реалізувати на території Білорусі.



У порушників вилучили продукцію масою понад 1,6 т вартістю, а також транспортні засоби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Малоритському районі прикордонники затримали двох чоловіків, які нелегально перемістили через кордон понад 1,6 т м'яса.Про це інформує БЕЛТА з посиланням на Брестську Червонопрапорну прикордонну групу ім. Дзержинського.Інцидент стався в ніч з 5 на 6 березня. Прикордонники зупинили два автомобілі, якими кермували жителі міста Малорита 1988 і 1993 років народження. При цьому водій однієї з машин проігнорував вимогу посадових осіб про зупинку і спробував сховатися.Тільки після попереджувального пострілу з автомата порушник зупинився і був затриманий прикордонним нарядом.Чоловіки перевозили 36 телячих туш, які незаконно перемістили через кордон з Україною в обхід пункту пропуску. Ввезене без ветеринарного і санітарного контролю м'ясо сумнівної якості планували реалізувати на території Білорусі.У порушників вилучили продукцію масою понад 1,6 т вартістю, а також транспортні засоби.

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