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На кордоні з Волинню білоруси з стріляниною зупинили контрабандистів

На кордоні з Волинню білоруси з стріляниною зупинили контрабандистів
У Малоритському районі прикордонники затримали двох чоловіків, які нелегально перемістили через кордон понад 1,6 т м'яса.

Про це інформує БЕЛТА з посиланням на Брестську Червонопрапорну прикордонну групу ім. Дзержинського.

Інцидент стався в ніч з 5 на 6 березня. Прикордонники зупинили два автомобілі, якими кермували жителі міста Малорита 1988 і 1993 років народження. При цьому водій однієї з машин проігнорував вимогу посадових осіб про зупинку і спробував сховатися.

Тільки після попереджувального пострілу з автомата порушник зупинився і був затриманий прикордонним нарядом.

Чоловіки перевозили 36 телячих туш, які незаконно перемістили через кордон з Україною в обхід пункту пропуску. Ввезене без ветеринарного і санітарного контролю м'ясо сумнівної якості планували реалізувати на території Білорусі.

У порушників вилучили продукцію масою понад 1,6 т вартістю, а також транспортні засоби.

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Теги: контрабанда, стрілянина, Білорусь
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