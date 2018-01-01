Волинянин може перейти в «Боруссію» з Дортмунду

Тарас Романчук потрапив в сферу інтересів дортмундської «Боруссії».



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Повідомляється, що на матчі «Ягеллонія» - «Вісла» (2: 0) був присутній скаут «Боруссії» Дортмунд, який переглядав Романчука і ще кількох гравців.



Додамо, що футболіст провів на полі усі 90 хвилин, хоча результативними діями не відзначився.



У поточному сезоні Романчук провів 27 матчів, забив 5 голів і зробив 4 асисти.

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