Децентралізація з інтригами: у селі не знали про об'єднання з Торчином





Та справа не стільки у небажанні цього самих селян, скільки у тому, що сільський голова робила це все без їхнього відома, - пише



Щоб поговорити про ймовірне об’єднання та почути позицію самої голови села близько півтори сотні людей 8 березня зібралися у місцевого будинку культури.



Однак проігнорувала бажання до конструктивної громади сама сільський голова Оксана Семенюк (Радикальна партія), яка, за словами організаторів сходу села, заборонила приходити ще й усім працівникам сільської ради та місцевих комунальних закладів.



Віра Мазурик, організатор сходу, повідомила, що люди були ні сном, ні духом про можливе об’єднання. Ніяких слухань чи обговорень з цього приводу ніхто не проводив, допоки в газетах не прочитали про дату виборів та не дізналися, що Веселівська сільська рада буде об’єднуватися з Торчинською громадою.



«Люди може і не були би проти об’єднання, якби їм хтось попередньо пояснив, що це і для чого. Може можна було б з цим так не поспішати. Люди й до сьогодні не знають, у який спосіб нашому сільському голові вдалося зробити нібито всі документи – чи розпорядження якість були, чи рішення сесії, але люди не бачили жодних документів», - каже Віра Мазурик.



Також жінка розповіла, що напередодні, 5 березня, 80 людей прийшли до сільради з вимогою терміново зібрати схід селян, щоби зрозуміли, чому так сталося. Люди були налаштовані на конструктив, бо ж претензії не стільки до самого об’єднання, скільки проти того, що всі документи вдалося сфальсифікувати.



Однак Оксана Семенюк вирішила проігнорувати своїх виборців. На самому зборі селян був присутній лише депутат райради від Аграрної партії, якому люди лише кричали «Ганьба!».



Натомість перший замісник Волинської обласної парторганізації «Батьківщина» Андрій Козюра висловився, що політична партія виступає проти примусового об’єднання в ОТГ.



«Влада повинна проводити громадські слухання і радитися з людьми, бо народ – єдине джерело влади в Україні», - сказав він.



Тож люди чекають відповіді від голови сільради. А сільські активісти написали звернення до Центральної виборчої комісії та Волинської облдержадміністрації, аби ті посприяли скасуванню рішення про приєднання Веселівської сільради до Торчинської ОТГ через фальсифікацію всіх документів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Село Веселе Луцького району не бажає у рамках децентралізаційної реформи об’єднуватися із Торчинською громадою.Та справа не стільки у небажанні цього самих селян, скільки у тому, що сільський голова робила це все без їхнього відома, - пише Перший Щоб поговорити про ймовірне об’єднання та почути позицію самої голови села близько півтори сотні людей 8 березня зібралися у місцевого будинку культури.Однак проігнорувала бажання до конструктивної громади сама сільський голова(Радикальна партія), яка, за словами організаторів сходу села, заборонила приходити ще й усім працівникам сільської ради та місцевих комунальних закладів., організатор сходу, повідомила, що люди були ні сном, ні духом про можливе об’єднання. Ніяких слухань чи обговорень з цього приводу ніхто не проводив, допоки в газетах не прочитали про дату виборів та не дізналися, що Веселівська сільська рада буде об’єднуватися з Торчинською громадою.«Люди може і не були би проти об’єднання, якби їм хтось попередньо пояснив, що це і для чого. Може можна було б з цим так не поспішати. Люди й до сьогодні не знають, у який спосіб нашому сільському голові вдалося зробити нібито всі документи – чи розпорядження якість були, чи рішення сесії, але люди не бачили жодних документів», - каже Віра Мазурик.Також жінка розповіла, що напередодні, 5 березня, 80 людей прийшли до сільради з вимогою терміново зібрати схід селян, щоби зрозуміли, чому так сталося. Люди були налаштовані на конструктив, бо ж претензії не стільки до самого об’єднання, скільки проти того, що всі документи вдалося сфальсифікувати.Однак Оксана Семенюк вирішила проігнорувати своїх виборців. На самому зборі селян був присутній лише депутат райради від Аграрної партії, якому люди лише кричали «Ганьба!».Натомість перший замісник Волинської обласної парторганізації «Батьківщина»висловився, що політична партія виступає проти примусового об’єднання в ОТГ.«Влада повинна проводити громадські слухання і радитися з людьми, бо народ – єдине джерело влади в Україні», - сказав він.Тож люди чекають відповіді від голови сільради. А сільські активісти написали звернення до Центральної виборчої комісії та Волинської облдержадміністрації, аби ті посприяли скасуванню рішення про приєднання Веселівської сільради до Торчинської ОТГ через фальсифікацію всіх документів.

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