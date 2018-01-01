Святкували 8 Березня? У Луцьку затримали нетверезих водіїв
08 березень, 20:31
8 березня, близько 15:00, екіпаж патрульних отримав повідомлення про ДТП на вулиці Ковельській: тут водій Fiat скоїв наїзд на неповнолітню дівчину.
Її одразу забрали в лікарню, попередньо, в юнки закрита черепно-мозкова травма та перелом лівого бедра, - повідомили в Управлінні патрульної поліції у Волинській області.
За попередньою інформацією, винуватець рухався в крайньому лівому ряду, але, під’їхавши до пішохідного переходу, поблизу гуртівні, об’їхав з правого боку автомобіль, що пригальмував, пропускаючи пішохода.
У результаті – скоєно наїзд на 16-річну дитину, яка переходила дорогу по пішохідному переходу.
Патрульні освідували винуватця: той мав 0,86 проміле алкоголю в крові.
Далі оформленням матеріалів події займалась слідчо-оперативна група, оскільки ДТП – з потерпілою.
Близько 17:00 – повідомлення про ДТП з залишенням місця пригоди. Водій Mercedes зіткнувся з мікроавтобусом, не дотримавшись безпечної дистанції та бокового інтервалу, й залишив місце події.
Патрульні оперативно встановили дані власника транспортного засобу, на якому скоїли ДТП, та направились за місцем його проживання. Тут вони виявили пошкоджений легковик та водія – з ознаками сп’яніння. Той повідомив, що вживав алкоголь уже після скоєння ДТП, бо…злякався. Освідування показало 1, 6 проміле алкоголю в його крові.
За порушення полісмени оформили на винуватця 3 протоколи.
Водія у стані сп’яніння затримали сьогодні і в Ковелі, по вулиці Заводській. Спочатку його зупинили за порушення ПДР, але при подальшому спілкуванні помітили ознаки наркотичного сп’яніння. Огляд той проходити відмовився у присутності 2 свідків.
Тож полісмени оформили на порушника відповідний протокол.
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Її одразу забрали в лікарню, попередньо, в юнки закрита черепно-мозкова травма та перелом лівого бедра, - повідомили в Управлінні патрульної поліції у Волинській області.
За попередньою інформацією, винуватець рухався в крайньому лівому ряду, але, під’їхавши до пішохідного переходу, поблизу гуртівні, об’їхав з правого боку автомобіль, що пригальмував, пропускаючи пішохода.
У результаті – скоєно наїзд на 16-річну дитину, яка переходила дорогу по пішохідному переходу.
Патрульні освідували винуватця: той мав 0,86 проміле алкоголю в крові.
Далі оформленням матеріалів події займалась слідчо-оперативна група, оскільки ДТП – з потерпілою.
Близько 17:00 – повідомлення про ДТП з залишенням місця пригоди. Водій Mercedes зіткнувся з мікроавтобусом, не дотримавшись безпечної дистанції та бокового інтервалу, й залишив місце події.
Патрульні оперативно встановили дані власника транспортного засобу, на якому скоїли ДТП, та направились за місцем його проживання. Тут вони виявили пошкоджений легковик та водія – з ознаками сп’яніння. Той повідомив, що вживав алкоголь уже після скоєння ДТП, бо…злякався. Освідування показало 1, 6 проміле алкоголю в його крові.
За порушення полісмени оформили на винуватця 3 протоколи.
Водія у стані сп’яніння затримали сьогодні і в Ковелі, по вулиці Заводській. Спочатку його зупинили за порушення ПДР, але при подальшому спілкуванні помітили ознаки наркотичного сп’яніння. Огляд той проходити відмовився у присутності 2 свідків.
Тож полісмени оформили на порушника відповідний протокол.
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