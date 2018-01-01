На Волині спалахнув житловий будинок





Про це повідомили у Камінь-Каширському РВ УСДНС у Волинській області.



Повідомленні про пожежу надійшло на пункт зв'язку 8 ДПРЧ сьогодні, 8 березня о 13:53. У селі Котуш спалахнув житловий будинок.



На місце події направлено черговий караул пожежно-рятувальної частини Каменя-Каширського та МПО із села Щедрогір. Пожежу локалізовано о 14:35 та повністю ліквідовано о 15:20.



Причина пожежі встановлюється.







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