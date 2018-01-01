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На Волині спалахнув житловий будинок

На Волині спалахнув житловий будинок
У селі Котуш у Камінь-Каширському районі на Волині сьогодні, 8 березня, трапилася пожежа.

Про це повідомили у Камінь-Каширському РВ УСДНС у Волинській області.

Повідомленні про пожежу надійшло на пункт зв'язку 8 ДПРЧ сьогодні, 8 березня о 13:53. У селі Котуш спалахнув житловий будинок.

На місце події направлено черговий караул пожежно-рятувальної частини Каменя-Каширського та МПО із села Щедрогір. Пожежу локалізовано о 14:35 та повністю ліквідовано о 15:20.

Причина пожежі встановлюється.

На Волині спалахнув житловий будинок
На Волині спалахнув житловий будинок
На Волині спалахнув житловий будинок


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Теги: пожежа, Волинь
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