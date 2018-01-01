Луцькі політики – на стікерах у Telegram
08 березень, 23:00
Пакет зі стікерами для сервісу Telegram з луцькими політиками оновили. Усі вони пов'язані зі скандальною сесією Луцької міської ради, яка відбулася 28 лютого.
Про це пише Конкурент.
На стікерах зображені: лідер фракції «Народний контроль» Павло Данильчук, секретар Луцькради Григорій Пустовіт, громадський активіст Сергій Рижков з пиріжком «в зубах» та інші.
Нагадаємо, що стікери з Луцькими політикамиз'явилися усередині грудня минулого року.
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Про це пише Конкурент.
На стікерах зображені: лідер фракції «Народний контроль» Павло Данильчук, секретар Луцькради Григорій Пустовіт, громадський активіст Сергій Рижков з пиріжком «в зубах» та інші.
Нагадаємо, що стікери з Луцькими політикамиз'явилися усередині грудня минулого року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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