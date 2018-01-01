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Луцькі політики – на стікерах у Telegram

Луцькі політики – на стікерах у Telegram
Пакет зі стікерами для сервісу Telegram з луцькими політиками оновили. Усі вони пов'язані зі скандальною сесією Луцької міської ради, яка відбулася 28 лютого.

Про це пише Конкурент.

На стікерах зображені: лідер фракції «Народний контроль» Павло Данильчук, секретар Луцькради Григорій Пустовіт, громадський активіст Сергій Рижков з пиріжком «в зубах» та інші.

Нагадаємо, що стікери з Луцькими політикамиз'явилися усередині грудня минулого року.

Луцькі політики – на стікерах у Telegram
Луцькі політики – на стікерах у Telegram
Луцькі політики – на стікерах у Telegram
Луцькі політики – на стікерах у Telegram
Луцькі політики – на стікерах у Telegram
Луцькі політики – на стікерах у Telegram

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Теги: курйоз
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