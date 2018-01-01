Луцькі політики – на стікерах у Telegram





Про це пише



На стікерах зображені: лідер фракції «Народний контроль» Павло Данильчук, секретар Луцькради Григорій Пустовіт, громадський активіст Сергій Рижков з пиріжком «в зубах» та інші.



Нагадаємо, що стікери з Луцькими політикамиз'явилися усередині грудня минулого року.





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