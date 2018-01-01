Романтичне освідчення у Луцьку допомогли організувати таксисти





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Очевидці романтичного дійства розповіли подробиці. З їх слів, близько 20:00 до замку з’їхались автомобілі однієї з служб таксі. Спочатку все це нагадувало флешмоб, проте згодом вони стали півколом, а між ними вистелили доріжку зі свічок.







Через деякий час туди під’їхала дівчина, якій чоловік, ставши на коліна, зізнався в коханні. Після чого запитав її, чи стане вона його дружиною.



Дівчина відповіла згодою, на що бурхливо відреагували водії, які не переставали сигналити, а також присутні, які аплодували парі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Більше десятка автомобілів стали в коло біля замку Любарта, а між ними на землі вистелили свічки. Все це для того, аби чоловік зміг романтично освідчитись коханій та запропонувати їй стати дружиною.Про це пишуть Волинські новини Очевидці романтичного дійства розповіли подробиці. З їх слів, близько 20:00 до замку з’їхались автомобілі однієї з служб таксі. Спочатку все це нагадувало флешмоб, проте згодом вони стали півколом, а між ними вистелили доріжку зі свічок.Через деякий час туди під’їхала дівчина, якій чоловік, ставши на коліна, зізнався в коханні. Після чого запитав її, чи стане вона його дружиною.Дівчина відповіла згодою, на що бурхливо відреагували водії, які не переставали сигналити, а також присутні, які аплодували парі.

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