Романтичне освідчення у Луцьку допомогли організувати таксисти
08 березень, 21:31
Більше десятка автомобілів стали в коло біля замку Любарта, а між ними на землі вистелили свічки. Все це для того, аби чоловік зміг романтично освідчитись коханій та запропонувати їй стати дружиною.
Про це пишуть Волинські новини.
Очевидці романтичного дійства розповіли подробиці. З їх слів, близько 20:00 до замку з’їхались автомобілі однієї з служб таксі. Спочатку все це нагадувало флешмоб, проте згодом вони стали півколом, а між ними вистелили доріжку зі свічок.
Через деякий час туди під’їхала дівчина, якій чоловік, ставши на коліна, зізнався в коханні. Після чого запитав її, чи стане вона його дружиною.
Дівчина відповіла згодою, на що бурхливо відреагували водії, які не переставали сигналити, а також присутні, які аплодували парі.
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Про це пишуть Волинські новини.
Очевидці романтичного дійства розповіли подробиці. З їх слів, близько 20:00 до замку з’їхались автомобілі однієї з служб таксі. Спочатку все це нагадувало флешмоб, проте згодом вони стали півколом, а між ними вистелили доріжку зі свічок.
Через деякий час туди під’їхала дівчина, якій чоловік, ставши на коліна, зізнався в коханні. Після чого запитав її, чи стане вона його дружиною.
Дівчина відповіла згодою, на що бурхливо відреагували водії, які не переставали сигналити, а також присутні, які аплодували парі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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