Троє гравців «Волині» можуть пропустити старт другої частини сезону





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Одразу троє гравців «хрестносців» можуть пропустити старт весняної частини.



Форвард-новачок Руслан Івашко встиг травмуватися на зборах. Центральний півзахисник Ярослав Кінаш так і не почав тренуватися в загальній групі, відтак перші матчі йому доведеться пропустити. Так само, як і ще одному новачку – захиснику Владиславу Кравченку.



Раніше повідомлялося, що перегляд у «Волині» проходить Сергій Петько.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька «Волинь» повернулася з підготовчого збору в Туреччині й проведе завершальні приготування до відновлення змагань у Першій лізі. Вже 18 березня, лучани зіграють у гостях проти «Черкаського Дніпра».Про це пише Вісник і К Одразу троє гравців «хрестносців» можуть пропустити старт весняної частини.встиг травмуватися на зборах. Центральний півзахисниктак і не почав тренуватися в загальній групі, відтак перші матчі йому доведеться пропустити. Так само, як і ще одному новачку – захисникуРаніше повідомлялося, що перегляд у «Волині» проходить

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