Троє гравців «Волині» можуть пропустити старт другої частини сезону
Сьогодні, 04:50
Луцька «Волинь» повернулася з підготовчого збору в Туреччині й проведе завершальні приготування до відновлення змагань у Першій лізі. Вже 18 березня, лучани зіграють у гостях проти «Черкаського Дніпра».
Про це пише Вісник і К.
Одразу троє гравців «хрестносців» можуть пропустити старт весняної частини.
Форвард-новачок Руслан Івашко встиг травмуватися на зборах. Центральний півзахисник Ярослав Кінаш так і не почав тренуватися в загальній групі, відтак перші матчі йому доведеться пропустити. Так само, як і ще одному новачку – захиснику Владиславу Кравченку.
Раніше повідомлялося, що перегляд у «Волині» проходить Сергій Петько.
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Про це пише Вісник і К.
Одразу троє гравців «хрестносців» можуть пропустити старт весняної частини.
Форвард-новачок Руслан Івашко встиг травмуватися на зборах. Центральний півзахисник Ярослав Кінаш так і не почав тренуватися в загальній групі, відтак перші матчі йому доведеться пропустити. Так само, як і ще одному новачку – захиснику Владиславу Кравченку.
Раніше повідомлялося, що перегляд у «Волині» проходить Сергій Петько.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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