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Троє гравців «Волині» можуть пропустити старт другої частини сезону

Троє гравців «Волині» можуть пропустити старт другої частини сезону
Луцька «Волинь» повернулася з підготовчого збору в Туреччині й проведе завершальні приготування до відновлення змагань у Першій лізі. Вже 18 березня, лучани зіграють у гостях проти «Черкаського Дніпра».

Про це пише Вісник і К.

Одразу троє гравців «хрестносців» можуть пропустити старт весняної частини.

Форвард-новачок Руслан Івашко встиг травмуватися на зборах. Центральний півзахисник Ярослав Кінаш так і не почав тренуватися в загальній групі, відтак перші матчі йому доведеться пропустити. Так само, як і ще одному новачку – захиснику Владиславу Кравченку.

Раніше повідомлялося, що перегляд у «Волині» проходить Сергій Петько.


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Теги: футбол, Волинь
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