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«День квітів»: люди з букетами на вулицях Луцька

«День квітів»: люди з букетами на вулицях Луцька
Ажіотаж навколо квітів із нагоди Міжнародного дня жінок – 8 Березня – панував і в Луцьку.

Про це пише Волинь24.

Жартівники давно назвали свято 8 березня «святом продавців квітів».

«Додамо: раз так – то й про продаж хорошого настрою теж можна вести мову. Адже у цей день на вулицях міст чи не кожна друга людина несла у руках квіти, а на квіткових базарах не вщухав ажіотаж», - йдеться в публікації.

Фотокор прогулявся вулицями восьмиберезневого Луцька. Результат його спостережень – нижче.


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Теги: квіти, Луцьк
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