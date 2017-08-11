«День квітів»: люди з букетами на вулицях Луцька
08 березень, 21:48
Ажіотаж навколо квітів із нагоди Міжнародного дня жінок – 8 Березня – панував і в Луцьку.
Про це пише Волинь24.
Жартівники давно назвали свято 8 березня «святом продавців квітів».
«Додамо: раз так – то й про продаж хорошого настрою теж можна вести мову. Адже у цей день на вулицях міст чи не кожна друга людина несла у руках квіти, а на квіткових базарах не вщухав ажіотаж», - йдеться в публікації.
Фотокор прогулявся вулицями восьмиберезневого Луцька. Результат його спостережень – нижче.
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Про це пише Волинь24.
Жартівники давно назвали свято 8 березня «святом продавців квітів».
«Додамо: раз так – то й про продаж хорошого настрою теж можна вести мову. Адже у цей день на вулицях міст чи не кожна друга людина несла у руках квіти, а на квіткових базарах не вщухав ажіотаж», - йдеться в публікації.
Фотокор прогулявся вулицями восьмиберезневого Луцька. Результат його спостережень – нижче.
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