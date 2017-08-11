«День квітів»: люди з букетами на вулицях Луцька





Про це пише



Жартівники давно назвали свято 8 березня «святом продавців квітів».



«Додамо: раз так – то й про продаж хорошого настрою теж можна вести мову. Адже у цей день на вулицях міст чи не кожна друга людина несла у руках квіти, а на квіткових базарах не вщухав ажіотаж», - йдеться в публікації.



Фотокор прогулявся вулицями восьмиберезневого Луцька. Результат його спостережень – нижче.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ажіотаж навколо квітів із нагоди Міжнародного дня жінок – 8 Березня – панував і в Луцьку.Про це пише Волинь24 Жартівники давно назвали свято 8 березня «святом продавців квітів».«Додамо: раз так – то й про продаж хорошого настрою теж можна вести мову. Адже у цей день на вулицях міст чи не кожна друга людина несла у руках квіти, а на квіткових базарах не вщухав ажіотаж», - йдеться в публікації.Фотокор прогулявся вулицями восьмиберезневого Луцька. Результат його спостережень – нижче.

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