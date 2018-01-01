На службі трапляється всяке, - луцька патрульна

Лейтенантналежить до тих жінок-поліцейських, які не лише затримують агресивних правопорушників, а й можуть заступитись за напарника-чоловіка.А все – завдяки її витримці, працелюбності і багаторічним заняттям спортом, - повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.«Пригадую, коли дізналась про набір у нову поліцію. Я була тоді у пошуку роботи, бо фірма, де працювала, закрилася. Тиждень роздумувала, хотіла тренувати діток, оскільки займаюся карате. Але мій добрий знайомий підштовхнув мене до іншого рішення. Мовляв, всі дані є – вперта, спортивна», - каже вона.Запевняє: у службі не розчарувалася. «Очікувала ще більш складних емоційно ситуацій. Коли йшли, здавалося, що ми будемо всіх рятувати, всім допомагати. Але наша робота - це не лише спілкування з ввічливими, толерантними людьми, а й агресивними, які лаються. Не кожен готовий мати таку витримку, аби це все слухати. Під час банальної сімейної сварки чоловік може стояти з ножем, сокирою - готовим потрібно бути до всього», - розповіла поліцейська.«У нас в патрульній поліції рівність між жінками й чоловіками, ті ж самі повноваження та обов'язки, хоча мужнє, сильне плече напарника завжди відчувається. А коли спілкуюся з правопорушниками, то помічаю, що м'якше реагують. З колегами-чоловіками правопорушники можуть поводитися агресивніше», - додала вона.За її словами, часто у сімейних конфліктах жінкам легше говорити з інспектором-жінкою, вони розраховують на краще розуміння.«Якось дзвонила бабуся, яка стверджувала, що її сусіди ходять в капцях і це їй дуже заважає. Цей виклик вже був не вперше. Кожного разу вона просить поліцейських провести з сусідами зверху бесіду, аби вони повпливали на сусідів і ті не носили капці. Інша бабуся стверджує, що її обкрадають. А по факту каже, що у неї нічого не крали, вона хотіли спілкування», - пригадує Видринська.«У мене по службі бували й дуже агресивні чоловіки, які нападали, наносили тілесні ушкодження, доводилось застосовувати до них газ. Але мої заняття кіокушинкай (один з найжорсткіших видів карате) завжди стають у пригоді», - додала вона.