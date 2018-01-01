Назвали «найжіночніші» професії в Євросоюзі
Сьогодні, 03:22
В Євросоюзі до Міжнародного жіночого дня (8 березня) оприлюднили результати опитування щодо гендерної різноманітності людей популярних професій.
Про це повідомляє 1NEWS.
Більше жінок, ніж чоловіків, в ЄС зайняті в сфері особистого догляду, клінінгу та освіти.
Серед найпоширеніших 20 професій, які охоплюють 76% зайнятих в ЄС, найбільше жінок у 2016 році було задіяно в сферах діяльності, пов’язаних з особистим доглядом (89%), прибиранням (84%), роботою в офісі ( 80%), охороною здоров’я (78%) та освітою (71%).
В той же час більше чоловіків, ніж жінок, зайняті в будівництві, транспортній сфері, промисловості та наукових професіях в ЄС.
Серед популярних професій, найбільше чоловіків виявилось серед будівельників (97%), водіїв та операторів мобільних станцій (96%), металургів (96%), наукових та інженерних техніків (83%) та спеціалістів в області науки та техніки (74%).
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Про це повідомляє 1NEWS.
Більше жінок, ніж чоловіків, в ЄС зайняті в сфері особистого догляду, клінінгу та освіти.
Серед найпоширеніших 20 професій, які охоплюють 76% зайнятих в ЄС, найбільше жінок у 2016 році було задіяно в сферах діяльності, пов’язаних з особистим доглядом (89%), прибиранням (84%), роботою в офісі ( 80%), охороною здоров’я (78%) та освітою (71%).
В той же час більше чоловіків, ніж жінок, зайняті в будівництві, транспортній сфері, промисловості та наукових професіях в ЄС.
Серед популярних професій, найбільше чоловіків виявилось серед будівельників (97%), водіїв та операторів мобільних станцій (96%), металургів (96%), наукових та інженерних техніків (83%) та спеціалістів в області науки та техніки (74%).
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