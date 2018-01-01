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На перехресті в Луцьку Volkswagen врізався у Hyundai

На перехресті в Луцьку Volkswagen врізався у Hyundai
У Луцьку на перехресті перед світлофором мікроавтобус врізався у легковий автомобіль.

ДТП сталася на вулиці Рівненській 8 березня, - повідомляє Район. Луцьк.

На регульованому переході перед перехрестям з проспектом Відродження, мікроавтобус Volkswagen «наздогнав» хечбек Hyundai червоного кольору.

Попередньо причиною автопригоди називають те, що водій буса не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної дистанції, допустивши зіткнення з Hyundai, який зупинився перед світлофором.

Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Автівки зазнали незначних ушкоджень.


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Теги: ДТП, Луцьк
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