На перехресті в Луцьку Volkswagen врізався у Hyundai
Сьогодні, 02:07
У Луцьку на перехресті перед світлофором мікроавтобус врізався у легковий автомобіль.
ДТП сталася на вулиці Рівненській 8 березня, - повідомляє Район. Луцьк.
На регульованому переході перед перехрестям з проспектом Відродження, мікроавтобус Volkswagen «наздогнав» хечбек Hyundai червоного кольору.
Попередньо причиною автопригоди називають те, що водій буса не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної дистанції, допустивши зіткнення з Hyundai, який зупинився перед світлофором.
Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Автівки зазнали незначних ушкоджень.
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ДТП сталася на вулиці Рівненській 8 березня, - повідомляє Район. Луцьк.
На регульованому переході перед перехрестям з проспектом Відродження, мікроавтобус Volkswagen «наздогнав» хечбек Hyundai червоного кольору.
Попередньо причиною автопригоди називають те, що водій буса не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної дистанції, допустивши зіткнення з Hyundai, який зупинився перед світлофором.
Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Автівки зазнали незначних ушкоджень.
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