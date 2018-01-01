На перехресті в Луцьку Volkswagen врізався у Hyundai





ДТП сталася на вулиці Рівненській 8 березня, - повідомляє



На регульованому переході перед перехрестям з проспектом Відродження, мікроавтобус Volkswagen «наздогнав» хечбек Hyundai червоного кольору.



Попередньо причиною автопригоди називають те, що водій буса не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної дистанції, допустивши зіткнення з Hyundai, який зупинився перед світлофором.



Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Автівки зазнали незначних ушкоджень.





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