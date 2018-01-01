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Робот склав кубик Рубіка за 0,38 секунди

Робот склав кубик Рубіка за 0,38 секунди
Робота, який може скласти кубик Рубіка за 0,38 секунди, розробили два дослідники зі США.

Поточний світовий рекорд складає 0,637 секунди, - повідомляє 112 канал із посиланням на BBC.

Дослідники зрозуміли, що зможуть швидше вирішити головоломку, використовуючи в своєму роботі інший тип двигуна. Їхня установка використовувала дві камери PlayStation Eye зі старої консолі PS3 для визначення конфігурації кубика.

Проте помилки часто призводили до руйнування. Кілька кубиків були зламані. Системі також було важко виявити різницю між червоними та помаранчевими кольорами, тому дослідники намалювали на помаранчевих елементах чорні позначки.

Двигун витрачав близько 10 мілісекунд, щоб повернути сторону кубика, причому загалом кожен рух займав близько 15 мілісекунд.



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Теги: цікаво
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