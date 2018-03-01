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Рубана затримали з арсеналом зброї

Рубана затримали з арсеналом зброї
Керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана затримаkb на КПВВ з арсеналом зброї.

Про це повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука, - пише Українська правда.

«На КПВВ затримано Рубана. Під виглядом переселенця, цей «генерал» намагався провезти цілий арсенал зброї, яка була прихована в меблях», - заявив Тука.

Рубана затримали з арсеналом зброї


Разом з тим, на прохання повідомити подробиці затримання Тука відповів: «Жодної офіційної відповіді ще не маю».

Помічник Держприкордонслужби Олег Слободян також заявив: «Поки не коментуємо».

Як відомо, 24 лютого 2017 року керівник центру зі звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимир Рубан і народний депутат України Надія Савченко відвідали окупований Донецьк.

Служба безпеки України тоді опитала Рубана й скасувала йому дозвіл на перетин лінії зіткнення.



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Теги: зброя
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Коментарі 1
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А кому ж тоді вірити? В чиї користування (застосування) і з якими цілями могла використатись зброя? Держава над прірвою повної зради...
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