Рубана затримали з арсеналом зброї

Володимира Рубана затримаkb на КПВВ з арсеналом зброї.



Про це повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука, - пише



«На КПВВ затримано Рубана. Під виглядом переселенця, цей «генерал» намагався провезти цілий арсенал зброї, яка була прихована в меблях», - заявив Тука.







Разом з тим, на прохання повідомити подробиці затримання Тука відповів: «Жодної офіційної відповіді ще не маю».



Помічник Держприкордонслужби Олег Слободян також заявив: «Поки не коментуємо».



Як відомо, 24 лютого 2017 року керівник центру зі звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимир Рубан і народний депутат України Надія Савченко відвідали окупований Донецьк.



Служба безпеки України тоді опитала Рубана й скасувала йому дозвіл на перетин лінії зіткнення.







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