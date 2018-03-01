Рубана затримали з арсеналом зброї
Сьогодні, 00:31
Керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана затримаkb на КПВВ з арсеналом зброї.
Про це повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука, - пише Українська правда.
«На КПВВ затримано Рубана. Під виглядом переселенця, цей «генерал» намагався провезти цілий арсенал зброї, яка була прихована в меблях», - заявив Тука.
Разом з тим, на прохання повідомити подробиці затримання Тука відповів: «Жодної офіційної відповіді ще не маю».
Помічник Держприкордонслужби Олег Слободян також заявив: «Поки не коментуємо».
Як відомо, 24 лютого 2017 року керівник центру зі звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимир Рубан і народний депутат України Надія Савченко відвідали окупований Донецьк.
Служба безпеки України тоді опитала Рубана й скасувала йому дозвіл на перетин лінії зіткнення.
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Про це повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука, - пише Українська правда.
«На КПВВ затримано Рубана. Під виглядом переселенця, цей «генерал» намагався провезти цілий арсенал зброї, яка була прихована в меблях», - заявив Тука.
Разом з тим, на прохання повідомити подробиці затримання Тука відповів: «Жодної офіційної відповіді ще не маю».
Помічник Держприкордонслужби Олег Слободян також заявив: «Поки не коментуємо».
Як відомо, 24 лютого 2017 року керівник центру зі звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимир Рубан і народний депутат України Надія Савченко відвідали окупований Донецьк.
Служба безпеки України тоді опитала Рубана й скасувала йому дозвіл на перетин лінії зіткнення.
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Коментарі 1
А кому ж тоді вірити? В чиї користування (застосування) і з якими цілями могла використатись зброя? Держава над прірвою повної зради...
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