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Банда малоліток у Нововолинську напала на автовця

Банда малоліток у Нововолинську напала на автовця
У Нововолинську на бульварі Шевченка біля кінотеатру група молодиків побила ветерана АТО, бійця 128-ї бригади.

Інцидент стався 8 березня приблизно о 18.30, - повідомляє Радар.

Молодики причепилися до військового і почали втрьох бити. Тоді підтягнулася вся їхня компанія – загалом чоловік вісім. Бійцю за 30, а їм по 16-18 років.

Із бійцем було двоє хлопців, перепало і їм.

У Нововолинському відділенні поліції журналістам розповіли, що один із потерпілих звернувся по медичну допомогу. Лікарі повідомили поліцію. Правоохоронці одразу прибули в лікарню й опитали побитого.

А черговий в обласному управлінні поліції сказав, що громадяни ввечері телефонували-таки на 102 щодо бійки на бульварі Шевченка в Нововолинську.


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Теги: побиття, Волинь
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