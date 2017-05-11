Банда малоліток у Нововолинську напала на автовця
Сьогодні, 00:08
У Нововолинську на бульварі Шевченка біля кінотеатру група молодиків побила ветерана АТО, бійця 128-ї бригади.
Інцидент стався 8 березня приблизно о 18.30, - повідомляє Радар.
Молодики причепилися до військового і почали втрьох бити. Тоді підтягнулася вся їхня компанія – загалом чоловік вісім. Бійцю за 30, а їм по 16-18 років.
Із бійцем було двоє хлопців, перепало і їм.
У Нововолинському відділенні поліції журналістам розповіли, що один із потерпілих звернувся по медичну допомогу. Лікарі повідомили поліцію. Правоохоронці одразу прибули в лікарню й опитали побитого.
А черговий в обласному управлінні поліції сказав, що громадяни ввечері телефонували-таки на 102 щодо бійки на бульварі Шевченка в Нововолинську.
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Інцидент стався 8 березня приблизно о 18.30, - повідомляє Радар.
Молодики причепилися до військового і почали втрьох бити. Тоді підтягнулася вся їхня компанія – загалом чоловік вісім. Бійцю за 30, а їм по 16-18 років.
Із бійцем було двоє хлопців, перепало і їм.
У Нововолинському відділенні поліції журналістам розповіли, що один із потерпілих звернувся по медичну допомогу. Лікарі повідомили поліцію. Правоохоронці одразу прибули в лікарню й опитали побитого.
А черговий в обласному управлінні поліції сказав, що громадяни ввечері телефонували-таки на 102 щодо бійки на бульварі Шевченка в Нововолинську.
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