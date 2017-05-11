Банда малоліток у Нововолинську напала на автовця





Інцидент стався 8 березня приблизно о 18.30, - повідомляє



Молодики причепилися до військового і почали втрьох бити. Тоді підтягнулася вся їхня компанія – загалом чоловік вісім. Бійцю за 30, а їм по 16-18 років.



Із бійцем було двоє хлопців, перепало і їм.



У Нововолинському відділенні поліції журналістам розповіли, що один із потерпілих звернувся по медичну допомогу. Лікарі повідомили поліцію. Правоохоронці одразу прибули в лікарню й опитали побитого.



А черговий в обласному управлінні поліції сказав, що громадяни ввечері телефонували-таки на 102 щодо бійки на бульварі Шевченка в Нововолинську.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську на бульварі Шевченка біля кінотеатру група молодиків побила ветерана АТО, бійця 128-ї бригади.Інцидент стався 8 березня приблизно о 18.30, - повідомляє Радар Молодики причепилися до військового і почали втрьох бити. Тоді підтягнулася вся їхня компанія – загалом чоловік вісім. Бійцю за 30, а їм по 16-18 років.Із бійцем було двоє хлопців, перепало і їм.У Нововолинському відділенні поліції журналістам розповіли, що один із потерпілих звернувся по медичну допомогу. Лікарі повідомили поліцію. Правоохоронці одразу прибули в лікарню й опитали побитого.А черговий в обласному управлінні поліції сказав, що громадяни ввечері телефонували-таки на 102 щодо бійки на бульварі Шевченка в Нововолинську.

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