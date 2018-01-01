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Курс валют у Луцьку на 9 березня

Курс валют у Луцьку на 9 березня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26,050, а продаж - 26,459.

Євро при купівлі становить - 32,136, при продажу - 32,910.

Курс російського рубля: купівля - 0,408, продаж - 0,474.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,420, продаж - 7,945.

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Теги: курс, валюта
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