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На Тернопільщині школяр «замінував» помешкання вчительки, бо не хотів йти на заняття

На Тернопільщині школяр «замінував» помешкання вчительки, бо не хотів йти на заняття
Поліція Тернопільщини встановила «мінером» помешкання вчительки танців.

«Мінером» виявився неповнолітній, який просто не хотів йти на заняття з танців. Відтак хлопець подзвонив викладачці і повідомив про закладення вибухівки в її помешканні, - інформує Національна поліція України.

Стосовно матері «жартівника» складено адміністративні матеріали.

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Теги: замінування, вчителька
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