На Тернопільщині школяр «замінував» помешкання вчительки, бо не хотів йти на заняття





«Мінером» виявився неповнолітній, який просто не хотів йти на заняття з танців. Відтак хлопець подзвонив викладачці і повідомив про закладення вибухівки в її помешканні, - інформує



Стосовно матері «жартівника» складено адміністративні матеріали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція Тернопільщини встановила «мінером» помешкання вчительки танців.«Мінером» виявився неповнолітній, який просто не хотів йти на заняття з танців. Відтак хлопець подзвонив викладачці і повідомив про закладення вибухівки в її помешканні, - інформує Національна поліція України Стосовно матері «жартівника» складено адміністративні матеріали.

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