На Тернопільщині школяр «замінував» помешкання вчительки, бо не хотів йти на заняття
Сьогодні, 09:15
Поліція Тернопільщини встановила «мінером» помешкання вчительки танців.
«Мінером» виявився неповнолітній, який просто не хотів йти на заняття з танців. Відтак хлопець подзвонив викладачці і повідомив про закладення вибухівки в її помешканні, - інформує Національна поліція України.
Стосовно матері «жартівника» складено адміністративні матеріали.
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«Мінером» виявився неповнолітній, який просто не хотів йти на заняття з танців. Відтак хлопець подзвонив викладачці і повідомив про закладення вибухівки в її помешканні, - інформує Національна поліція України.
Стосовно матері «жартівника» складено адміністративні матеріали.
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