вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Подробиці жорстокого вбивства дівчини в Одесі. 18+

Подробиці жорстокого вбивства дівчини в Одесі. 18+
В Одеській області поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві й обезголовленні молодої дівчини.

Про це повідомила прес-служба поліції області.

Нагадаємо, тіло 29-річної жінки з відтятою головою було виявлене 27 лютого в її квартирі на вулиці Середній в Одесі.

За даним фактом працівники поліції розпочали кримінальне провадження за п.6 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

До розкриття нечуваного за своєю жорстокістю злочину були залучені найбільш досвідчені працівники одеської поліції. В ході відпрацювання зв’язків потерпілої в поле зору правоохоронців потрапив її 24-річний знайомий. Після проведення низки необхідних заходів зловмисника затримали. Під час затримання чоловік намагався накласти на себе руки. Один з поліцейських, який цьому завадив, сам отримав ножові поранення руки.

Встановлено, що між потерпілою та підозрюваним стався конфлікт. Під час сварки правопорушник спочатку вистрілив в голову своєї жертви з пістолета, а потім відрізав її та, забравши з собою, пішов геть. Крім цього, з квартири одеситки він прихопив деякі її речі, - зокрема, золоті прикраси та взуття. Пізніше їх було вилучено під час санкціонованого обшуку в орендованому чоловіком офісі. Також поліцейські вилучили та направили на експертизу ймовірне знаряддя злочину – пістолет.

Навіть зізнавшись у вчиненому, зловмисник відмовився співпрацювати з правоохоронцями та показувати, куди подів частину тіла вбитої жінки. Під час пошукових заходів правоохоронцями її було знайдено в землі на околиці міста.

Наразі досудове слідство у справі триває. Правоохоронці зібрали достатню кількість доказів та повідомили чоловікові про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

В якості запобіжного заходу суд обрав підозрюваному тримання під вартою. У разі визнання чоловіка осудним йому загрожує довічне позбавлення волі.

Подробиці жорстокого вбивства дівчини в Одесі. 18+
Подробиці жорстокого вбивства дівчини в Одесі. 18+
Подробиці жорстокого вбивства дівчини в Одесі. 18+
Подробиці жорстокого вбивства дівчини в Одесі. 18+
Подробиці жорстокого вбивства дівчини в Одесі. 18+
Подробиці жорстокого вбивства дівчини в Одесі. 18+
Подробиці жорстокого вбивства дівчини в Одесі. 18+



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вбивство, Одеса, дівчина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Гарна новина на жiноче св,ято. Пiднiмае настрiй.
Відповісти
Вибір редактора
Луцький депутат, який оскандалився з «Егоїстом», пересів на елітне авто
Ця структура приносить найбільше шкоди Луцьку, – експерт про «УКРОП»
Чому проект про здорожчання проїзду в Луцьку опублікували на старому сайті міськради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відтепер «Луцьктепло» оформлятиме протоколи про адмінпорушення
Сьогодні, 11:01
Жахлива аварія у Польщі: авто з 6 українцями врізалось у вантажівку, є загиблі
Сьогодні, 10:20
Подробиці жорстокого вбивства дівчини в Одесі. 18+
Сьогодні, 10:01
Лучани вшанують пам’ять Тараса Шевченка: план заходів
Сьогодні, 09:33
На Тернопільщині школяр «замінував» помешкання вчительки, бо не хотів йти на заняття
Сьогодні, 09:15
Схожі новини
Подробиці моторошного вбивства дівчини в Одесі Подробиці моторошного вбивства дівчини в Одесі
06 березень, 10:59
В Одесі у квартирі знайшли тіло дівчини без голови В Одесі у квартирі знайшли тіло дівчини без голови
28 лютий, 11:42
На Дніпропетровщині молодик вбив школярку На Дніпропетровщині молодик вбив школярку
17 січень, 15:16
Вбивство через інтим: на Львівщині хлопець задушив дівчину Вбивство через інтим: на Львівщині хлопець задушив дівчину
31 серпень, 2017, 14:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На службі трапляється всяке, - луцька патрульна
Сьогодні, 07:15
 1
Сезон «на носі»: луцьких велолюбителів кличуть на тематичну зустріч
Сьогодні, 12:11
 0
На Волині побили п'яного молодика
Сьогодні, 12:01
 0
Розкішні перевтілення: як жінки Луцького геріатричного центру стали моделями. ФОТО
Сьогодні, 11:20
 0
Відтепер «Луцьктепло» оформлятиме протоколи про адмінпорушення
Сьогодні, 11:01
 0
Медіа
відео
1/8