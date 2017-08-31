Подробиці жорстокого вбивства дівчини в Одесі. 18+





Про це



Нагадаємо, тіло 29-річної жінки з відтятою головою було виявлене 27 лютого в її квартирі на вулиці Середній в Одесі.



За даним фактом працівники поліції розпочали кримінальне провадження за п.6 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.



До розкриття нечуваного за своєю жорстокістю злочину були залучені найбільш досвідчені працівники одеської поліції. В ході відпрацювання зв’язків потерпілої в поле зору правоохоронців потрапив її 24-річний знайомий. Після проведення низки необхідних заходів зловмисника затримали. Під час затримання чоловік намагався накласти на себе руки. Один з поліцейських, який цьому завадив, сам отримав ножові поранення руки.



Встановлено, що між потерпілою та підозрюваним стався конфлікт. Під час сварки правопорушник спочатку вистрілив в голову своєї жертви з пістолета, а потім відрізав її та, забравши з собою, пішов геть. Крім цього, з квартири одеситки він прихопив деякі її речі, - зокрема, золоті прикраси та взуття. Пізніше їх було вилучено під час санкціонованого обшуку в орендованому чоловіком офісі. Також поліцейські вилучили та направили на експертизу ймовірне знаряддя злочину – пістолет.



Навіть зізнавшись у вчиненому, зловмисник відмовився співпрацювати з правоохоронцями та показувати, куди подів частину тіла вбитої жінки. Під час пошукових заходів правоохоронцями її було знайдено в землі на околиці міста.



Наразі досудове слідство у справі триває. Правоохоронці зібрали достатню кількість доказів та повідомили чоловікові про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.



В якості запобіжного заходу суд обрав підозрюваному тримання під вартою. У разі визнання чоловіка осудним йому загрожує довічне позбавлення волі.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одеській області поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві й обезголовленні молодої дівчини.Про це повідомила прес-служба поліції області.Нагадаємо, тіло 29-річної жінки з відтятою головою було виявлене 27 лютого в її квартирі на вулиці Середній в Одесі.За даним фактом працівники поліції розпочали кримінальне провадження за п.6 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.До розкриття нечуваного за своєю жорстокістю злочину були залучені найбільш досвідчені працівники одеської поліції. В ході відпрацювання зв’язків потерпілої в поле зору правоохоронців потрапив її 24-річний знайомий. Після проведення низки необхідних заходів зловмисника затримали. Під час затримання чоловік намагався накласти на себе руки. Один з поліцейських, який цьому завадив, сам отримав ножові поранення руки.Встановлено, що між потерпілою та підозрюваним стався конфлікт. Під час сварки правопорушник спочатку вистрілив в голову своєї жертви з пістолета, а потім відрізав її та, забравши з собою, пішов геть. Крім цього, з квартири одеситки він прихопив деякі її речі, - зокрема, золоті прикраси та взуття. Пізніше їх було вилучено під час санкціонованого обшуку в орендованому чоловіком офісі. Також поліцейські вилучили та направили на експертизу ймовірне знаряддя злочину – пістолет.Навіть зізнавшись у вчиненому, зловмисник відмовився співпрацювати з правоохоронцями та показувати, куди подів частину тіла вбитої жінки. Під час пошукових заходів правоохоронцями її було знайдено в землі на околиці міста.Наразі досудове слідство у справі триває. Правоохоронці зібрали достатню кількість доказів та повідомили чоловікові про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.В якості запобіжного заходу суд обрав підозрюваному тримання під вартою. У разі визнання чоловіка осудним йому загрожує довічне позбавлення волі.

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