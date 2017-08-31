Жахлива аварія у Польщі: авто з 6 українцями врізалось у вантажівку, є загиблі





Під час аварії на дорозі були складні погодні умови - дорога була дуже слизькою, видимість поганою через туман, - повідомляє



За даними видання, в мікроавтобусі перебувало 6 осіб. Водій та пасажир загинули на місці. Інші чотири пасажири шпиталізовані до лікарень у Перемишлі та Сянку. Найбільш тяжко постраждалого доправили у лікарню гелікоптером.



Водій вантажівки, 42-річний місцевий житель не постраждав. Як стверджується, він був тверезим.



Громадяни України, які їхали цим автобусом, працювали на реконструкції мосту у сусідній Старій Бірчі. Вони не досягли місця призначення близько 500 метрів.



На місці події співробітники поліції працюють під наглядом прокурора за участю експерта в області дорожнього руху.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорогою до Перемишля автомобіль Ford з українцями раптово з'їхав на зустрічну смугу і зіткнувся із вантажівкою з напівпричепом, двоє осіб загинули.Під час аварії на дорозі були складні погодні умови - дорога була дуже слизькою, видимість поганою через туман, - повідомляє УНН з посиланням на Nowiny24.За даними видання, в мікроавтобусі перебувало 6 осіб. Водій та пасажир загинули на місці. Інші чотири пасажири шпиталізовані до лікарень у Перемишлі та Сянку. Найбільш тяжко постраждалого доправили у лікарню гелікоптером.Водій вантажівки, 42-річний місцевий житель не постраждав. Як стверджується, він був тверезим.Громадяни України, які їхали цим автобусом, працювали на реконструкції мосту у сусідній Старій Бірчі. Вони не досягли місця призначення близько 500 метрів.На місці події співробітники поліції працюють під наглядом прокурора за участю експерта в області дорожнього руху.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію