Жахлива аварія у Польщі: авто з 6 українцями врізалось у вантажівку, є загиблі
Сьогодні, 10:20
Дорогою до Перемишля автомобіль Ford з українцями раптово з'їхав на зустрічну смугу і зіткнувся із вантажівкою з напівпричепом, двоє осіб загинули.
Під час аварії на дорозі були складні погодні умови - дорога була дуже слизькою, видимість поганою через туман, - повідомляє УНН з посиланням на Nowiny24.
За даними видання, в мікроавтобусі перебувало 6 осіб. Водій та пасажир загинули на місці. Інші чотири пасажири шпиталізовані до лікарень у Перемишлі та Сянку. Найбільш тяжко постраждалого доправили у лікарню гелікоптером.
Водій вантажівки, 42-річний місцевий житель не постраждав. Як стверджується, він був тверезим.
Громадяни України, які їхали цим автобусом, працювали на реконструкції мосту у сусідній Старій Бірчі. Вони не досягли місця призначення близько 500 метрів.
На місці події співробітники поліції працюють під наглядом прокурора за участю експерта в області дорожнього руху.
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Під час аварії на дорозі були складні погодні умови - дорога була дуже слизькою, видимість поганою через туман, - повідомляє УНН з посиланням на Nowiny24.
За даними видання, в мікроавтобусі перебувало 6 осіб. Водій та пасажир загинули на місці. Інші чотири пасажири шпиталізовані до лікарень у Перемишлі та Сянку. Найбільш тяжко постраждалого доправили у лікарню гелікоптером.
Водій вантажівки, 42-річний місцевий житель не постраждав. Як стверджується, він був тверезим.
Громадяни України, які їхали цим автобусом, працювали на реконструкції мосту у сусідній Старій Бірчі. Вони не досягли місця призначення близько 500 метрів.
На місці події співробітники поліції працюють під наглядом прокурора за участю експерта в області дорожнього руху.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
назароблялися
Шкода хлопців, поїхали від безгрошів'я підзаробити, а повернуться в трунах до своїх домівок :((( Співчуття рідним
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