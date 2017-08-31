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Жахлива аварія у Польщі: авто з 6 українцями врізалось у вантажівку, є загиблі

Жахлива аварія у Польщі: авто з 6 українцями врізалось у вантажівку, є загиблі
Дорогою до Перемишля автомобіль Ford з українцями раптово з'їхав на зустрічну смугу і зіткнувся із вантажівкою з напівпричепом, двоє осіб загинули.

Під час аварії на дорозі були складні погодні умови - дорога була дуже слизькою, видимість поганою через туман, - повідомляє УНН з посиланням на Nowiny24.

За даними видання, в мікроавтобусі перебувало 6 осіб. Водій та пасажир загинули на місці. Інші чотири пасажири шпиталізовані до лікарень у Перемишлі та Сянку. Найбільш тяжко постраждалого доправили у лікарню гелікоптером.

Водій вантажівки, 42-річний місцевий житель не постраждав. Як стверджується, він був тверезим.

Громадяни України, які їхали цим автобусом, працювали на реконструкції мосту у сусідній Старій Бірчі. Вони не досягли місця призначення близько 500 метрів.

На місці події співробітники поліції працюють під наглядом прокурора за участю експерта в області дорожнього руху.
Жахлива аварія у Польщі: авто з 6 українцями врізалось у вантажівку, є загиблі
Жахлива аварія у Польщі: авто з 6 українцями врізалось у вантажівку, є загиблі
Жахлива аварія у Польщі: авто з 6 українцями врізалось у вантажівку, є загиблі
Жахлива аварія у Польщі: авто з 6 українцями врізалось у вантажівку, є загиблі
Жахлива аварія у Польщі: авто з 6 українцями врізалось у вантажівку, є загиблі

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Теги: аварія, Польща
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Коментарі 2
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назароблялися
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Шкода хлопців, поїхали від безгрошів'я підзаробити, а повернуться в трунах до своїх домівок :((( Співчуття рідним
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