Відтепер «Луцьктепло» оформлятиме протоколи про адмінпорушення





Відповідні повноваження підприємству надав виконком, - інформує



Аби уникнути випадки шахрайств, громадян повідомлятимуть завчасно, хто саме із посадових осіб має право проводити перевірки, каже очільниця комунального закладу Валентина Малютіна.



Ще перед опалювальним сезоном “Луцьктепло” зацікавилось такими порушеннями. Зокрема, власниками неоформлених прибудинкових добудов, які не сплачували за їх теплопостачання. Господарям розіслали листи, за якими закликали зареєструвати будівлі. Хто цього досі не зробив обіцяють штрафувати.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники “Луцьктепла” відтепер складатимуть протоколи про порушення, які вони виявлятимуть у лучан.Відповідні повноваження підприємству надав виконком, - інформує 12 канал Аби уникнути випадки шахрайств, громадян повідомлятимуть завчасно, хто саме із посадових осіб має право проводити перевірки, каже очільниця комунального закладуЩе перед опалювальним сезоном “Луцьктепло” зацікавилось такими порушеннями. Зокрема, власниками неоформлених прибудинкових добудов, які не сплачували за їх теплопостачання. Господарям розіслали листи, за якими закликали зареєструвати будівлі. Хто цього досі не зробив обіцяють штрафувати.

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