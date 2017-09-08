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Відтепер «Луцьктепло» оформлятиме протоколи про адмінпорушення

Відтепер «Луцьктепло» оформлятиме протоколи про адмінпорушення
Працівники “Луцьктепла” відтепер складатимуть протоколи про порушення, які вони виявлятимуть у лучан.

Відповідні повноваження підприємству надав виконком, - інформує 12 канал.

Аби уникнути випадки шахрайств, громадян повідомлятимуть завчасно, хто саме із посадових осіб має право проводити перевірки, каже очільниця комунального закладу Валентина Малютіна.

Ще перед опалювальним сезоном “Луцьктепло” зацікавилось такими порушеннями. Зокрема, власниками неоформлених прибудинкових добудов, які не сплачували за їх теплопостачання. Господарям розіслали листи, за якими закликали зареєструвати будівлі. Хто цього досі не зробив обіцяють штрафувати.


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Теги: Луцьктепло, штраф, порушення
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