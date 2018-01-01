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Розкішні перевтілення: як жінки Луцького геріатричного центру стали моделями. ФОТО

Розкішні перевтілення: як жінки Луцького геріатричного центру стали моделями. ФОТО
У Луцькому геріатричному центрі з нагоди жіночого свята відбулась креативна фотосесія, у якій взяли участь пацієнтки медзакладу.

Ініціатором та автором фотопроекту виявилась лучанка Юлія Войтович, яка нині мешкає в столиці. Саме вона і розмістила на своїй сторінці в Facebook фото чарівних жінок, - інформує Перший.

Спочатку у ініціаторок була ідея провести усе у форматі такого собі «дня краси», але усе перетворилось у більш масштабне дійство – фотопроект «Перевтілення».

«Думали, що доведеться вмовляти жінок, аби хоча б одна-дві погодились на фото сесію. Але добровольців виявилось 6 і вони були готові на все, навіть пофарбувати волосся у бузковий колір», - розповіла у своєму дописі на сторінці Facebook авторка проекту Юлія Войтович.

Спільно з фотографом Діаною Іванковою, візажистом Іванною Шапталою, стилістом-перукарем Анною Хомяк вони придумали образи для жінок, зробили їм вишукані зачіски та стильний мейк-ап, підібрали модні луки.

Пацієнтки геріатричного центру неабияк захопились новим заняттям і радо приміряли нові образи. Автори фотопроекту дали їм віру в могутність жіночої краси.

Розкішні перевтілення: як жінки Луцького геріатричного центру стали моделями. ФОТО
Розкішні перевтілення: як жінки Луцького геріатричного центру стали моделями. ФОТО
Розкішні перевтілення: як жінки Луцького геріатричного центру стали моделями. ФОТО
Розкішні перевтілення: як жінки Луцького геріатричного центру стали моделями. ФОТО
Розкішні перевтілення: як жінки Луцького геріатричного центру стали моделями. ФОТО
Розкішні перевтілення: як жінки Луцького геріатричного центру стали моделями. ФОТО



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Теги: перевтілення, краса, Луцький геріатричний центр
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