Розкішні перевтілення: як жінки Луцького геріатричного центру стали моделями. ФОТО





Ініціатором та автором фотопроекту виявилась лучанка Юлія Войтович, яка нині мешкає в столиці. Саме вона і розмістила на своїй сторінці в Facebook фото чарівних жінок, - інформує



Спочатку у ініціаторок була ідея провести усе у форматі такого собі «дня краси», але усе перетворилось у більш масштабне дійство – фотопроект «Перевтілення».



«Думали, що доведеться вмовляти жінок, аби хоча б одна-дві погодились на фото сесію. Але добровольців виявилось 6 і вони були готові на все, навіть пофарбувати волосся у бузковий колір», - розповіла у своєму дописі на сторінці Facebook авторка проекту Юлія Войтович.



Спільно з фотографом Діаною Іванковою, візажистом Іванною Шапталою, стилістом-перукарем Анною Хомяк вони придумали образи для жінок, зробили їм вишукані зачіски та стильний мейк-ап, підібрали модні луки.



Пацієнтки геріатричного центру неабияк захопились новим заняттям і радо приміряли нові образи. Автори фотопроекту дали їм віру в могутність жіночої краси.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому геріатричному центрі з нагоди жіночого свята відбулась креативна фотосесія, у якій взяли участь пацієнтки медзакладу.Ініціатором та автором фотопроекту виявилась лучанка, яка нині мешкає в столиці. Саме вона і розмістила на своїй сторінці в Facebook фото чарівних жінок, - інформує Перший Спочатку у ініціаторок була ідея провести усе у форматі такого собі «дня краси», але усе перетворилось у більш масштабне дійство – фотопроект «Перевтілення».«Думали, що доведеться вмовляти жінок, аби хоча б одна-дві погодились на фото сесію. Але добровольців виявилось 6 і вони були готові на все, навіть пофарбувати волосся у бузковий колір», - розповіла у своєму дописі на сторінці Facebook авторка проекту Юлія Войтович.Спільно з фотографом Діаною Іванковою, візажистом Іванною Шапталою, стилістом-перукарем Анною Хомяк вони придумали образи для жінок, зробили їм вишукані зачіски та стильний мейк-ап, підібрали модні луки.Пацієнтки геріатричного центру неабияк захопились новим заняттям і радо приміряли нові образи. Автори фотопроекту дали їм віру в могутність жіночої краси.

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