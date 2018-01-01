На Волині побили п'яного молодика
Сьогодні, 12:01
У Володимирі-Волинському побили 20-річного хлопця.
Так, до поліції у ніч на 9 березня о 2:13 від приймального відділенння ТМО надійшло повідомлення про звернення за медичною допомогою закривавленого молодика, - інформує Володимир.медіа.
Як виявляється, забійну рану голови 20-річний житель міста Віталій, котрий знаходився у стані алкогольного сп’яніння, одержав від знайомого чоловіка.
Травмований госпіталізований у неврологічне відділення. Триває перевірка.
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Так, до поліції у ніч на 9 березня о 2:13 від приймального відділенння ТМО надійшло повідомлення про звернення за медичною допомогою закривавленого молодика, - інформує Володимир.медіа.
Як виявляється, забійну рану голови 20-річний житель міста Віталій, котрий знаходився у стані алкогольного сп’яніння, одержав від знайомого чоловіка.
Травмований госпіталізований у неврологічне відділення. Триває перевірка.
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