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На Волині побили п'яного молодика

На Волині побили п'яного молодика
У Володимирі-Волинському побили 20-річного хлопця.

Так, до поліції у ніч на 9 березня о 2:13 від приймального відділенння ТМО надійшло повідомлення про звернення за медичною допомогою закривавленого молодика, - інформує Володимир.медіа.

Як виявляється, забійну рану голови 20-річний житель міста Віталій, котрий знаходився у стані алкогольного сп’яніння, одержав від знайомого чоловіка.

Травмований госпіталізований у неврологічне відділення. Триває перевірка.

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Теги: побиття, молодик
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