На Волині побили п'яного молодика





Так, до поліції у ніч на 9 березня о 2:13 від приймального відділенння ТМО надійшло повідомлення про звернення за медичною допомогою закривавленого молодика, - інформує Володимир.медіа.



Як виявляється, забійну рану голови 20-річний житель міста Віталій, котрий знаходився у стані алкогольного сп’яніння, одержав від знайомого чоловіка.



Травмований госпіталізований у неврологічне відділення. Триває перевірка.

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