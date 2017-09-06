Порошенко вручив Шевченківські премії-2018. СПИСОК ЛАУРЕАТІВ

Петро Порошенко в п'ятницю, 9 березня, вручив Національні премії ім. Тараса Шевченка лауреатам 2018 року.



Про це повідомляється на офіційному



Згідно з указом президента, відзнаку отримали художник Павло Маков за мистецький проект «Втрачений Рай»; публіцист Сергій Плохій - за книгу «Брама Європи», композитор Вікторія Польова - за хорову симфонію на канонічні тексти «Світлі піснеспіви».



Також Президент вручив нагороду представникам творчого об’єднання «Вавілон 13»: режисеру Володимиру Тихому, операторам Ярославу Пілунському, Сергію Стеценку та Юрію Грузінову - за цикл історико-документальних фільмів про Майдан 2014 року.



Премією також відзначена письменниця Емма Андієвська за книги поезій «Щодення: перископи», «Маратонський біг», «Шухлядні краєвиди», «Бездзиґарний час», «Міста-валети», яка, на жаль, з поважних особистих причин не змогла бути присутньою на церемонії.



У 2018 році розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка становить 240 тис. грн кожна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Українив п'ятницю, 9 березня, вручив Національні премії ім. Тараса Шевченка лауреатам 2018 року.Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.Згідно з указом президента, відзнаку отримали художникза мистецький проект «Втрачений Рай»; публіцист- за книгу «Брама Європи», композитор- за хорову симфонію на канонічні тексти «Світлі піснеспіви».Також Президент вручив нагороду представникам творчого об’єднання «Вавілон 13»: режисеру, операторам- за цикл історико-документальних фільмів про Майдан 2014 року.Премією також відзначена письменницяза книги поезій «Щодення: перископи», «Маратонський біг», «Шухлядні краєвиди», «Бездзиґарний час», «Міста-валети», яка, на жаль, з поважних особистих причин не змогла бути присутньою на церемонії.У 2018 році розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка становить 240 тис. грн кожна.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію