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Порошенко вручив Шевченківські премії-2018. СПИСОК ЛАУРЕАТІВ

Порошенко вручив Шевченківські премії-2018. СПИСОК ЛАУРЕАТІВ
Президент України Петро Порошенко в п'ятницю, 9 березня, вручив Національні премії ім. Тараса Шевченка лауреатам 2018 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Згідно з указом президента, відзнаку отримали художник Павло Маков за мистецький проект «Втрачений Рай»; публіцист Сергій Плохій - за книгу «Брама Європи», композитор Вікторія Польова - за хорову симфонію на канонічні тексти «Світлі піснеспіви».

Також Президент вручив нагороду представникам творчого об’єднання «Вавілон 13»: режисеру Володимиру Тихому, операторам Ярославу Пілунському, Сергію Стеценку та Юрію Грузінову - за цикл історико-документальних фільмів про Майдан 2014 року.

Премією також відзначена письменниця Емма Андієвська за книги поезій «Щодення: перископи», «Маратонський біг», «Шухлядні краєвиди», «Бездзиґарний час», «Міста-валети», яка, на жаль, з поважних особистих причин не змогла бути присутньою на церемонії.

У 2018 році розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка становить 240 тис. грн кожна.

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Теги: Шевченківські премії, Порошенко
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