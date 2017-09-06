Порошенко вручив Шевченківські премії-2018. СПИСОК ЛАУРЕАТІВ
09 березень, 21:02
Президент України Петро Порошенко в п'ятницю, 9 березня, вручив Національні премії ім. Тараса Шевченка лауреатам 2018 року.
Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.
Згідно з указом президента, відзнаку отримали художник Павло Маков за мистецький проект «Втрачений Рай»; публіцист Сергій Плохій - за книгу «Брама Європи», композитор Вікторія Польова - за хорову симфонію на канонічні тексти «Світлі піснеспіви».
Також Президент вручив нагороду представникам творчого об’єднання «Вавілон 13»: режисеру Володимиру Тихому, операторам Ярославу Пілунському, Сергію Стеценку та Юрію Грузінову - за цикл історико-документальних фільмів про Майдан 2014 року.
Премією також відзначена письменниця Емма Андієвська за книги поезій «Щодення: перископи», «Маратонський біг», «Шухлядні краєвиди», «Бездзиґарний час», «Міста-валети», яка, на жаль, з поважних особистих причин не змогла бути присутньою на церемонії.
У 2018 році розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка становить 240 тис. грн кожна.
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Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.
Згідно з указом президента, відзнаку отримали художник Павло Маков за мистецький проект «Втрачений Рай»; публіцист Сергій Плохій - за книгу «Брама Європи», композитор Вікторія Польова - за хорову симфонію на канонічні тексти «Світлі піснеспіви».
Також Президент вручив нагороду представникам творчого об’єднання «Вавілон 13»: режисеру Володимиру Тихому, операторам Ярославу Пілунському, Сергію Стеценку та Юрію Грузінову - за цикл історико-документальних фільмів про Майдан 2014 року.
Премією також відзначена письменниця Емма Андієвська за книги поезій «Щодення: перископи», «Маратонський біг», «Шухлядні краєвиди», «Бездзиґарний час», «Міста-валети», яка, на жаль, з поважних особистих причин не змогла бути присутньою на церемонії.
У 2018 році розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка становить 240 тис. грн кожна.
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