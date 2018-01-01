Ціна питання - 1,5 мільйона гривень: на Волині будуть приміщення для унікального човна
09 березень, 17:20
Аби врятувати знайдений на Волині унікальний човен-довбанку для нього добудують краєзнавчий музей у Маневичах.
Про це інформує Волинська фундація на сторінці у Facebook.
«Я можу гарантувати, що у листопаді 2018 року буде добудований краєзнавчий музей для розміщення човна-довбанки», - про це заявив голова Маневицької районної державної адміністрації Андрій Линдюк під час візиту до нього журналістів та громадських активістів 7 березня.
Відтак, у Маневичах планують збудувати нову будівлю біля місцевого краєзнавчого музею, аби розмістити цінну знахідку. Чиновник повідомив, що з районного бюджету у кінці 2017 року виділили уже 72 тисячі гривень на розроблення проектно-кошторисної документації. А загалом обійдеться так званий музей одного експоната у 1,5 мільйони гривень.
Нині ж унікальна знахідка історії уже третій рік зберігається в ангарі у приватного підприємця.
Нагадаємо, що човна-довбанку знайшли у серпні 2015 року в урочищі Гострий Кут, між селами Старосілля та Копилля Маневицького району.
Хоча за цей період, каже директор Маневицького краєзнавчого музею Петро Хомич, вдалося провести науковий обіг експонату: довжина човна – 12 метрів 20 сантиметрів, товщина стінок – 7-8 см, глибина – 95 см. Науковці вважають, що деревина, з якої зробили човна, важила від 20 до 30 тон. Визначають зараз і швидкість, з якою рухалось судно.
Щодо віку човна, за словами краєзнавця, перший радіовуглецевий аналіз показав 1350 рік. «Встановлювали, що і 1236, і 1254. Проте, коли ж знову приїздили науковці з Києва, під час круглого столу ми дійшли згоди, що така деревина може поводитися із тисячолітньою історією. Тобто це Київська Русь, а можливо трішки пізніше», - додав Хомич.
Але лише тоді, коли буде адаптоване приміщення під човен, можна буде провести ґрунтовне дослідження, - переконаний директор Маневицького краєзнавчого музею.
На сьогодні туристам немає доступу до унікального човна-довбанки. У ангарі на пилорамі екскурсію не проведеш, тим більше небайдужий підприємець погоджувався прийняти у себе експонат лише на кілька місяців.
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Про це інформує Волинська фундація на сторінці у Facebook.
«Я можу гарантувати, що у листопаді 2018 року буде добудований краєзнавчий музей для розміщення човна-довбанки», - про це заявив голова Маневицької районної державної адміністрації Андрій Линдюк під час візиту до нього журналістів та громадських активістів 7 березня.
Відтак, у Маневичах планують збудувати нову будівлю біля місцевого краєзнавчого музею, аби розмістити цінну знахідку. Чиновник повідомив, що з районного бюджету у кінці 2017 року виділили уже 72 тисячі гривень на розроблення проектно-кошторисної документації. А загалом обійдеться так званий музей одного експоната у 1,5 мільйони гривень.
Нині ж унікальна знахідка історії уже третій рік зберігається в ангарі у приватного підприємця.
Нагадаємо, що човна-довбанку знайшли у серпні 2015 року в урочищі Гострий Кут, між селами Старосілля та Копилля Маневицького району.
Хоча за цей період, каже директор Маневицького краєзнавчого музею Петро Хомич, вдалося провести науковий обіг експонату: довжина човна – 12 метрів 20 сантиметрів, товщина стінок – 7-8 см, глибина – 95 см. Науковці вважають, що деревина, з якої зробили човна, важила від 20 до 30 тон. Визначають зараз і швидкість, з якою рухалось судно.
Щодо віку човна, за словами краєзнавця, перший радіовуглецевий аналіз показав 1350 рік. «Встановлювали, що і 1236, і 1254. Проте, коли ж знову приїздили науковці з Києва, під час круглого столу ми дійшли згоди, що така деревина може поводитися із тисячолітньою історією. Тобто це Київська Русь, а можливо трішки пізніше», - додав Хомич.
Але лише тоді, коли буде адаптоване приміщення під човен, можна буде провести ґрунтовне дослідження, - переконаний директор Маневицького краєзнавчого музею.
На сьогодні туристам немає доступу до унікального човна-довбанки. У ангарі на пилорамі екскурсію не проведеш, тим більше небайдужий підприємець погоджувався прийняти у себе експонат лише на кілька місяців.
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Коментарі 2
Чого так дорого?
Там за машину для вивозу сміття немає чим розрахуватися... Пів Луцька засрано
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