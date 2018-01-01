Настусі Абрамчук потрібні кошти на продовження лікування

Настусі Абрамчук, яка проходить складне лікування за кордоном, потрібні кошти.



Про це інформує Ася Волиняночка Доган на своїй сторінці у



"Я вже знаю, що ви і ми, і ті кому небайдуже трохи втомились. Але потрібно щось робити і допомогти. ТЕРМІНОВО ДУЖЕ ПОТРІБНІ КОШТИ НА ЛІКУВАННЯ НАСТУНІ. Сьогодні отримала подарунок на 8 березня. 11 тисяч і ще 100 доларів у вигляді рахунку за 10 днів. 1000 з них ми вже заборгували лікарні. РАХУНОК ПОРОЖНІЙ... Я боюсь. Реально вперше я боюсь. Що подолавши такий шлях ми підведемо Настуню", - йдеться в дописі.



ЧИТАТИ ІСТОРІЮ НАСТУСІ АБРАМЧУК



Перерахувати кошти можна за реквізитами:



Картка допомоги Настусі : тато Сергій Абрамчук 4149 4996 4811 1977



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