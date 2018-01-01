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Настусі Абрамчук потрібні кошти на продовження лікування

Настусі Абрамчук потрібні кошти на продовження лікування
Волинянці Настусі Абрамчук, яка проходить складне лікування за кордоном, потрібні кошти.

Про це інформує Ася Волиняночка Доган на своїй сторінці у Facebook.

"Я вже знаю, що ви і ми, і ті кому небайдуже трохи втомились. Але потрібно щось робити і допомогти. ТЕРМІНОВО ДУЖЕ ПОТРІБНІ КОШТИ НА ЛІКУВАННЯ НАСТУНІ. Сьогодні отримала подарунок на 8 березня. 11 тисяч і ще 100 доларів у вигляді рахунку за 10 днів. 1000 з них ми вже заборгували лікарні. РАХУНОК ПОРОЖНІЙ... Я боюсь. Реально вперше я боюсь. Що подолавши такий шлях ми підведемо Настуню", - йдеться в дописі.

ЧИТАТИ ІСТОРІЮ НАСТУСІ АБРАМЧУК

Перерахувати кошти можна за реквізитами:

Картка допомоги Настусі : тато Сергій Абрамчук 4149 4996 4811 1977
Настусі Абрамчук потрібні кошти на продовження лікування

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Теги: Настуся Абрамчук, збір коштів, благодійність, варте уваги
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Коментарі 1
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дівчинко манюня, мусиш жити.
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