Настусі Абрамчук потрібні кошти на продовження лікування
09 березень, 18:01
Волинянці Настусі Абрамчук, яка проходить складне лікування за кордоном, потрібні кошти.
Про це інформує Ася Волиняночка Доган на своїй сторінці у Facebook.
"Я вже знаю, що ви і ми, і ті кому небайдуже трохи втомились. Але потрібно щось робити і допомогти. ТЕРМІНОВО ДУЖЕ ПОТРІБНІ КОШТИ НА ЛІКУВАННЯ НАСТУНІ. Сьогодні отримала подарунок на 8 березня. 11 тисяч і ще 100 доларів у вигляді рахунку за 10 днів. 1000 з них ми вже заборгували лікарні. РАХУНОК ПОРОЖНІЙ... Я боюсь. Реально вперше я боюсь. Що подолавши такий шлях ми підведемо Настуню", - йдеться в дописі.
ЧИТАТИ ІСТОРІЮ НАСТУСІ АБРАМЧУК
Перерахувати кошти можна за реквізитами:
Картка допомоги Настусі : тато Сергій Абрамчук 4149 4996 4811 1977
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Про це інформує Ася Волиняночка Доган на своїй сторінці у Facebook.
"Я вже знаю, що ви і ми, і ті кому небайдуже трохи втомились. Але потрібно щось робити і допомогти. ТЕРМІНОВО ДУЖЕ ПОТРІБНІ КОШТИ НА ЛІКУВАННЯ НАСТУНІ. Сьогодні отримала подарунок на 8 березня. 11 тисяч і ще 100 доларів у вигляді рахунку за 10 днів. 1000 з них ми вже заборгували лікарні. РАХУНОК ПОРОЖНІЙ... Я боюсь. Реально вперше я боюсь. Що подолавши такий шлях ми підведемо Настуню", - йдеться в дописі.
ЧИТАТИ ІСТОРІЮ НАСТУСІ АБРАМЧУК
Перерахувати кошти можна за реквізитами:
Картка допомоги Настусі : тато Сергій Абрамчук 4149 4996 4811 1977
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
дівчинко манюня, мусиш жити.
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