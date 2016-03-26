вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку зловили двох чоловіків, які на Вінниччині вбили людину

У Луцьку зловили двох чоловіків, які на Вінниччині вбили людину
У Луцьку затримали двох зловмисників, яких розшукували протягом трьох тижнів.

Підозрюваних у вчиненні розбійного нападу та вбивстві 41-річного жителя селища Вороновиця Вінницького району поліцейські затримали 7 березня у Луцьку, - інформує ГУНП у Вінницькій області.

Зазначається, що 16 лютого до поліції надійшло повідомлення, що у одному з будинків в смт Вороновиця місцева жителька виявила побитими без свідомості 80-річну господарку, сина та його товариша. Лікарі, які прибули на виклик, констатували смерть одного з чоловіків. Літня господарка та її 41-річний син доставлені до реанімаційного відділення лікарні.

Згодом поліція встановила місце, де переховувались підозрювані. 7 березня працівниками карного розшуку у м. Луцьк Волинської області підозрювані були затримані. Ними виявились 19 та 21-річні односельці потерпілих.

В ході досудового розслідування з’ясувалося, що вечері 15 лютого зловмисники зайшли у будинок пенсіонерки та почали вимагати гроші. Отримавши відмову, зчинили бійку. Били потерпілих доки ті не змогли чинити опір. Для одного з потерпілих удар нападника виявився смертельним. Забравши з будинку гроші та комп’ютер, зловмисники кинулись втікати.

За словами затриманих, вони були добре знайомі з сином господарки будинку, і він неодноразово хизувався, що має чималу суму грошей та коштовності. Того дня, перебуваючи в стані сп’яніння, вирішили збагатитися.

Затриманим оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст.187 КК України (розбій) та ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). За такі злочини затриманим загрожує до 15 років ув’язнення або довічне ув’язнення.

Сьогодні, 9 березня Вінницький міський суд обрав чоловікам міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розшук, злочин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцький депутат, який оскандалився з «Егоїстом», пересів на елітне авто
Ця структура приносить найбільше шкоди Луцьку, – експерт про «УКРОП»
Чому проект про здорожчання проїзду в Луцьку опублікували на старому сайті міськради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повінь в Луцьку та Ковелі в квітні 1932 році. ФОТО
09 березень, 20:49
Лучанин застукав «на гарячому» квартирного злодія
09 березень, 20:19
У Луцьку зловили двох чоловіків, які на Вінниччині вбили людину
09 березень, 19:21
У РЦ «Промінь» - концерт Vivienne Mort
09 березень, 19:04
Стартували зимові Паралімпійські ігри-2018. ФОТО
09 березень, 18:45
Схожі новини
Поліція розшукує уродженця Молдови. ФОТО Поліція розшукує уродженця Молдови. ФОТО
26 березень, 2016, 15:49
Луцька поліція розшукує злочинця. ФОТО Луцька поліція розшукує злочинця. ФОТО
14 березень, 2016, 12:34
На Волині досі в розшуку чоловік, який зник 3 місяці тому На Волині досі в розшуку чоловік, який зник 3 місяці тому
08 березень, 11:37
На Волині розшукують китайця, який переховується від слідства На Волині розшукують китайця, який переховується від слідства
07 березень, 11:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Мою хату зразу побачите — біля неї стоїть вітряк», - волинян про життя без «цивілізації»
09 березень, 13:03
 2
На службі трапляється всяке, - луцька патрульна
09 березень, 07:15
 1
В Україні - нові правила захоронення
Сьогодні, 01:43
 0
З розмахом і душевно: як святкували 60-річчя Рожищенської дитячої музичної школи. ФОТО
Сьогодні, 00:38
 0
10 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8