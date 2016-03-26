У Луцьку зловили двох чоловіків, які на Вінниччині вбили людину

У Луцьку затримали двох зловмисників, яких розшукували протягом трьох тижнів.Підозрюваних у вчиненні розбійного нападу та вбивстві 41-річного жителя селища Вороновиця Вінницького району поліцейські затримали 7 березня у Луцьку, - інформує ГУНП у Вінницькій області.Зазначається, що 16 лютого до поліції надійшло повідомлення, що у одному з будинків в смт Вороновиця місцева жителька виявила побитими без свідомості 80-річну господарку, сина та його товариша. Лікарі, які прибули на виклик, констатували смерть одного з чоловіків. Літня господарка та її 41-річний син доставлені до реанімаційного відділення лікарні.Згодом поліція встановила місце, де переховувались підозрювані. 7 березня працівниками карного розшуку у м. Луцьк Волинської області підозрювані були затримані. Ними виявились 19 та 21-річні односельці потерпілих.В ході досудового розслідування з’ясувалося, що вечері 15 лютого зловмисники зайшли у будинок пенсіонерки та почали вимагати гроші. Отримавши відмову, зчинили бійку. Били потерпілих доки ті не змогли чинити опір. Для одного з потерпілих удар нападника виявився смертельним. Забравши з будинку гроші та комп’ютер, зловмисники кинулись втікати.За словами затриманих, вони були добре знайомі з сином господарки будинку, і він неодноразово хизувався, що має чималу суму грошей та коштовності. Того дня, перебуваючи в стані сп’яніння, вирішили збагатитися.Затриманим оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст.187 КК України (розбій) та ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). За такі злочини затриманим загрожує до 15 років ув’язнення або довічне ув’язнення.Сьогодні, 9 березня Вінницький міський суд обрав чоловікам міру запобіжного заходу – тримання під вартою.