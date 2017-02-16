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У Рівному чоловік застрелився у фітнес-клубі

У Рівному чоловік застрелився у фітнес-клубі
У Рівному 33-річний чоловік вкоротив собі віку в місцевому фітнес-клубі, розташованому у комплексі “Manhattan City Hall».

Трагедія сталася сьогодні, 9 березня, - пише Рівне Вечірнє.

Дмитро Леонтіюк з ТРК Рівне1 повідомляє, що чоловік вистрілив собі в голову із саморобної зброї в одному зі службових кабінетів. Шансів вижити у нього не було. Від пострілу чоловіку «знесло» півчерепа. На місці працює поліція та оперативники карного розшуку.

Начальник міської поліції Рівного Василь Зелінський прокоментував загибель чоловіка:


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Теги: Рівне, самогубство
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