У Рівному чоловік застрелився у фітнес-клубі





Трагедія сталася сьогодні, 9 березня, - пише



Дмитро Леонтіюк з ТРК Рівне1 повідомляє, що чоловік вистрілив собі в голову із саморобної зброї в одному зі службових кабінетів. Шансів вижити у нього не було. Від пострілу чоловіку «знесло» півчерепа. На місці працює поліція та оперативники карного розшуку.



Начальник міської поліції Рівного Василь Зелінський прокоментував загибель чоловіка:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному 33-річний чоловік вкоротив собі віку в місцевому фітнес-клубі, розташованому у комплексі “Manhattan City Hall».Трагедія сталася сьогодні, 9 березня, - пише Рівне Вечірнє з ТРК Рівне1 повідомляє, що чоловік вистрілив собі в голову із саморобної зброї в одному зі службових кабінетів. Шансів вижити у нього не було. Від пострілу чоловіку «знесло» півчерепа. На місці працює поліція та оперативники карного розшуку.Начальник міської поліції Рівногопрокоментував загибель чоловіка:

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