У Рівному чоловік застрелився у фітнес-клубі
09 березень, 17:52
У Рівному 33-річний чоловік вкоротив собі віку в місцевому фітнес-клубі, розташованому у комплексі “Manhattan City Hall».
Трагедія сталася сьогодні, 9 березня, - пише Рівне Вечірнє.
Дмитро Леонтіюк з ТРК Рівне1 повідомляє, що чоловік вистрілив собі в голову із саморобної зброї в одному зі службових кабінетів. Шансів вижити у нього не було. Від пострілу чоловіку «знесло» півчерепа. На місці працює поліція та оперативники карного розшуку.
Начальник міської поліції Рівного Василь Зелінський прокоментував загибель чоловіка:
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Трагедія сталася сьогодні, 9 березня, - пише Рівне Вечірнє.
Дмитро Леонтіюк з ТРК Рівне1 повідомляє, що чоловік вистрілив собі в голову із саморобної зброї в одному зі службових кабінетів. Шансів вижити у нього не було. Від пострілу чоловіку «знесло» півчерепа. На місці працює поліція та оперативники карного розшуку.
Начальник міської поліції Рівного Василь Зелінський прокоментував загибель чоловіка:
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