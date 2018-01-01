СБУ опублікувала відео поїздки в ДНР у «справі Рубана»
09 березень, 18:28
У п'ятницю, 9 березня, Служба безпеки України оприлюднила оперативне відео, на якому зафіксовано поїздку підозрюваного у підготовці теракту Володимира Рубана на окуповану "ДНР" територію за зброєю і боєприпасами.
Відповідний ролик було продемонстровано на брифінгу СБУ.
На опублікованих кадрах видно всі етапи поїздки Рубана, починаючи з того моменту, коли він сів за кермо мікроавтобуса, закінчуючи його завантаженням зброєю і поверненням на підконтрольну Україні територію.
Крім того, спецслужба також оприлюднила перехоплення телефонної розмови щодо вмісту незаконного вантажу.
Нагадаємо, раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука повідомив, що на КПП Майорськ було затримано з арсеналом зброї Володимира Рубана.
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Відповідний ролик було продемонстровано на брифінгу СБУ.
На опублікованих кадрах видно всі етапи поїздки Рубана, починаючи з того моменту, коли він сів за кермо мікроавтобуса, закінчуючи його завантаженням зброєю і поверненням на підконтрольну Україні територію.
Крім того, спецслужба також оприлюднила перехоплення телефонної розмови щодо вмісту незаконного вантажу.
Нагадаємо, раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука повідомив, що на КПП Майорськ було затримано з арсеналом зброї Володимира Рубана.
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