СБУ опублікувала відео поїздки в ДНР у «справі Рубана»

Володимира Рубана на окуповану "ДНР" територію за зброєю і боєприпасами.



Відповідний ролик було продемонстровано на брифінгу СБУ.



На опублікованих кадрах видно всі етапи поїздки Рубана, починаючи з того моменту, коли він сів за кермо мікроавтобуса, закінчуючи його завантаженням зброєю і поверненням на підконтрольну Україні територію.









Крім того, спецслужба також оприлюднила перехоплення телефонної розмови щодо вмісту незаконного вантажу.







Нагадаємо, раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука повідомив, що на КПП Майорськ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п'ятницю, 9 березня, Служба безпеки України оприлюднила оперативне відео, на якому зафіксовано поїздку підозрюваного у підготовці терактуна окуповану "ДНР" територію за зброєю і боєприпасами.Відповідний ролик було продемонстровано на брифінгу СБУ.На опублікованих кадрах видно всі етапи поїздки Рубана, починаючи з того моменту, коли він сів за кермо мікроавтобуса, закінчуючи його завантаженням зброєю і поверненням на підконтрольну Україні територію.Крім того, спецслужба також оприлюднила перехоплення телефонної розмови щодо вмісту незаконного вантажу.Нагадаємо, раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука повідомив, що на КПП Майорськ було затримано з арсеналом зброї Володимира Рубана.

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