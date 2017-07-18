Луцькі мікрорайони тонуть в смітті. ВІДЕО

У Луцьку за останні півроку в двох мікрорайонах лише три тижні відходи вивозили за графіком.Йдеться про 33-ій та 40-ий мікрорайони, - йдеться в сюжеті каналу НТН.Усе через часті поломки машини, яка возить сміття. Цього разу техніка знову підвела, каже директор товариства «М. Ж.К.» Валерій Ковалюк.«Під час морозів замерзла система подачі повітря на сміттєвозі в Брищі. Все, що ми купуємо, ми купуємо за власні кошти, а не за кошти місцевого бюджету. Машинавже приїхала із-за кордону, єдине, що за неї треба розплатитися», - зазначив він.За словами Валерія Ковалюка, що нині у них лише один сміттєвоз. Можливо, до кінця місяця вдасться розрахуватися за нову спеціалізовану техніку, каже керівник підприємства.