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Луцькі мікрорайони тонуть в смітті. ВІДЕО

Луцькі мікрорайони тонуть в смітті. ВІДЕО
У Луцьку за останні півроку в двох мікрорайонах лише три тижні відходи вивозили за графіком.

Йдеться про 33-ій та 40-ий мікрорайони, - йдеться в сюжеті каналу НТН.

Усе через часті поломки машини, яка возить сміття. Цього разу техніка знову підвела, каже директор товариства «М. Ж.К.» Валерій Ковалюк.

«Під час морозів замерзла система подачі повітря на сміттєвозі в Брищі. Все, що ми купуємо, ми купуємо за власні кошти, а не за кошти місцевого бюджету. Машинавже приїхала із-за кордону, єдине, що за неї треба розплатитися», - зазначив він.

За словами Валерія Ковалюка, що нині у них лише один сміттєвоз. Можливо, до кінця місяця вдасться розрахуватися за нову спеціалізовану техніку, каже керівник підприємства.



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Теги: сміття, екологія, проблема
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