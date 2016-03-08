У центрі Луцька квітнуть підсніжники. ФОТО

У Луцьку в центрі міста квітнуть підсніжники.Світлини квітів у Facebook опублікували на сторінці Волинської єпархії УПЦ КП."Перші підсніжники біля луцького кафедрального собору Святої Трійці", - йдеться в підписі до світлин.Підсніжник (Galanthus) — рід рослин родини Амарилісових (Amaryllidaceae), підродини Amaryllidoideae. Нараховує 20 видів.Більшість з них розквітають у зимовий час, до весняного рівнодення (21 березня в північній півкулі), але деякі види цих квітів розквітають ранньою весною і пізно восени. Інші назви, що трапляються в українській мові: пролісок, скоролісок, просерен.