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У центрі Луцька квітнуть підсніжники. ФОТО

У центрі Луцька квітнуть підсніжники. ФОТО
У Луцьку в центрі міста квітнуть підсніжники.

Світлини квітів у Facebook опублікували на сторінці Волинської єпархії УПЦ КП.

"Перші підсніжники біля луцького кафедрального собору Святої Трійці", - йдеться в підписі до світлин.

Довідка

Підсніжник (Galanthus) — рід рослин родини Амарилісових (Amaryllidaceae), підродини Amaryllidoideae. Нараховує 20 видів.

Більшість з них розквітають у зимовий час, до весняного рівнодення (21 березня в північній півкулі), але деякі види цих квітів розквітають ранньою весною і пізно восени. Інші назви, що трапляються в українській мові: пролісок, скоролісок, просерен.


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Теги: підсніжники
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