У центрі Луцька квітнуть підсніжники. ФОТО
09 березень, 21:08
У Луцьку в центрі міста квітнуть підсніжники.
Світлини квітів у Facebook опублікували на сторінці Волинської єпархії УПЦ КП.
"Перші підсніжники біля луцького кафедрального собору Святої Трійці", - йдеться в підписі до світлин.
Довідка
Підсніжник (Galanthus) — рід рослин родини Амарилісових (Amaryllidaceae), підродини Amaryllidoideae. Нараховує 20 видів.
Більшість з них розквітають у зимовий час, до весняного рівнодення (21 березня в північній півкулі), але деякі види цих квітів розквітають ранньою весною і пізно восени. Інші назви, що трапляються в українській мові: пролісок, скоролісок, просерен.
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Світлини квітів у Facebook опублікували на сторінці Волинської єпархії УПЦ КП.
"Перші підсніжники біля луцького кафедрального собору Святої Трійці", - йдеться в підписі до світлин.
Довідка
Підсніжник (Galanthus) — рід рослин родини Амарилісових (Amaryllidaceae), підродини Amaryllidoideae. Нараховує 20 видів.
Більшість з них розквітають у зимовий час, до весняного рівнодення (21 березня в північній півкулі), але деякі види цих квітів розквітають ранньою весною і пізно восени. Інші назви, що трапляються в українській мові: пролісок, скоролісок, просерен.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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