Як у Володимирі обирали найкращу дівчину. ФОТО
09 березень, 22:10
У Володимирі-Волинському вже в 18-й раз відбувся конкурс “Княжна Володимира”. А корону Княжни виборола Вікторія Жеребцова.
Загалом у конкурсі прийняли участь 12 дівчат і кожна з них отримала свою стрічку за перемогу в певній номінації, - пише БУГ.
Цьогорічний конкурс відрізнився від попередніх тим, що було суттєво змінено програму. Не було частини “таланти”. В основному конкурсантки показували свою майстерність в дефіле та поводженні на сцені.
Хоча дівчатам все таки довелося показати вміння говорити під час представлення. А після виходу у вечірніх сукнях, ведучий Роман Віслобоков підготував дівчатам несподівані запитання на які потрібно було швидко відповісти.
Переможниця отримала сертифікат на 8 тисяч гривень в ювелірний магазин “Злата”. Такий подарунок підготував Фонд Ігоря Гузя “Прибужжя”.
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Загалом у конкурсі прийняли участь 12 дівчат і кожна з них отримала свою стрічку за перемогу в певній номінації, - пише БУГ.
Цьогорічний конкурс відрізнився від попередніх тим, що було суттєво змінено програму. Не було частини “таланти”. В основному конкурсантки показували свою майстерність в дефіле та поводженні на сцені.
Хоча дівчатам все таки довелося показати вміння говорити під час представлення. А після виходу у вечірніх сукнях, ведучий Роман Віслобоков підготував дівчатам несподівані запитання на які потрібно було швидко відповісти.
Переможниця отримала сертифікат на 8 тисяч гривень в ювелірний магазин “Злата”. Такий подарунок підготував Фонд Ігоря Гузя “Прибужжя”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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