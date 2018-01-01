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Як у Володимирі обирали найкращу дівчину. ФОТО

Як у Володимирі обирали найкращу дівчину. ФОТО
У Володимирі-Волинському вже в 18-й раз відбувся конкурс “Княжна Володимира”. А корону Княжни виборола Вікторія Жеребцова.

Загалом у конкурсі прийняли участь 12 дівчат і кожна з них отримала свою стрічку за перемогу в певній номінації, - пише БУГ.

Цьогорічний конкурс відрізнився від попередніх тим, що було суттєво змінено програму. Не було частини “таланти”. В основному конкурсантки показували свою майстерність в дефіле та поводженні на сцені.

Хоча дівчатам все таки довелося показати вміння говорити під час представлення. А після виходу у вечірніх сукнях, ведучий Роман Віслобоков підготував дівчатам несподівані запитання на які потрібно було швидко відповісти.



Переможниця отримала сертифікат на 8 тисяч гривень в ювелірний магазин “Злата”. Такий подарунок підготував Фонд Ігоря Гузя “Прибужжя”.

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Теги: Володимир-Волинський, Княжна
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