Які вулиці в Нововолинську капітально відремонтують. СПИСОК





Хто буде виконувати роботи, яким принципом керуються при складанні списку та які дороги чекають на ямковий ремонт? - пише



Відповіді надав заступник міського голови Володимира Рожелюка. Він повідомив, що 14 мільйонів гривень за співфінансування обласного дорожнього фонду та міського бюджету у відсотковому відношенні 50/50% – це кошти, які підуть лише на капітальний ремонт 18-ти вулиць. Роботи будуть виконувати луцькі підприємства – “Унідор” та “ДПМК” (дорожна пересувна механізована колона – ред.).







“Щоб не втрачати щороку кошти на ямковий ремонт потрібно не допускати асфальт до розрухи. Саме тому “Унідор” буде класти покриття за шведською технологією і років 5-6 не будемо повертатися до ремонту”, – пояснив Рожелюк.







Підприємство “ДПМК” візьметься за нові дороги. Вулиці, яким пощастило отримати асфальт у цьому році, визначили за двома принципами. Стояло завдання завершити початі дороги, а також керувалися списком черговості на нові. Заступник мера зазначив, що він сформований роками із заяв мешканців.



“36 вулиць і 7 тротуарів зараз у списку. За рік ми можемо потягнути нових не більше 3-4. Щодо капітального ремонту доріг із наявним асфальтовим покриттям, то перш за все підлягають ті, на які йде велике навантаження – постійний рух транспорту, через що вони і руйнуються”, – розповів заступник міського голови.







Рожелюк також зазначив, що ямковий ремонт будуть робити на всіх вулицях, де є асфальтове покриття і фінансування на це йде окремо. Поцікавилися, хто буде підрядником. Скоріш за все, як і зазвичай, це буде підприємство “МП Сантехмонтаж” Анатолія Коптюка.



“Роботи виконуються згідно тендерів. По Нововолинську виграє їх Коптюк. Та багато бажаючих працювати в місті і не має”, – зауважив Рожелюк.



В переліку вулиць, на яких продовжать асфальтування, в тому числі і покладуть вперше, є:



Чайковського, Ціолковського, Івасюка, Липинського, Дорогиничівська, Партизанська, Богдана Хмельницького.







Для прикладу, на вулиці Ціолковського асфальт покладений лише на початку. Цього року продовжать роботи. А ось сусідня – Полуботка, на якій в січні місяці у багнюці застряг ЗІЛ – аварійне авто Нововолинськводоканалу”, поки не отримає покриття.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську в 2018 році підлягають капітальному ремонту 18 вулиць.Хто буде виконувати роботи, яким принципом керуються при складанні списку та які дороги чекають на ямковий ремонт? - пише БУГ Відповіді надав заступник міського голови Володимира Рожелюка. Він повідомив, що 14 мільйонів гривень за співфінансування обласного дорожнього фонду та міського бюджету у відсотковому відношенні 50/50% – це кошти, які підуть лише на капітальний ремонт 18-ти вулиць. Роботи будуть виконувати луцькі підприємства – “Унідор” та “ДПМК” (дорожна пересувна механізована колона – ред.).“Щоб не втрачати щороку кошти на ямковий ремонт потрібно не допускати асфальт до розрухи. Саме тому “Унідор” буде класти покриття за шведською технологією і років 5-6 не будемо повертатися до ремонту”, – пояснив Рожелюк.Підприємство “ДПМК” візьметься за нові дороги. Вулиці, яким пощастило отримати асфальт у цьому році, визначили за двома принципами. Стояло завдання завершити початі дороги, а також керувалися списком черговості на нові. Заступник мера зазначив, що він сформований роками із заяв мешканців.“36 вулиць і 7 тротуарів зараз у списку. За рік ми можемо потягнути нових не більше 3-4. Щодо капітального ремонту доріг із наявним асфальтовим покриттям, то перш за все підлягають ті, на які йде велике навантаження – постійний рух транспорту, через що вони і руйнуються”, – розповів заступник міського голови.Рожелюк також зазначив, що ямковий ремонт будуть робити на всіх вулицях, де є асфальтове покриття і фінансування на це йде окремо. Поцікавилися, хто буде підрядником. Скоріш за все, як і зазвичай, це буде підприємство “МП Сантехмонтаж” Анатолія Коптюка.“Роботи виконуються згідно тендерів. По Нововолинську виграє їх Коптюк. Та багато бажаючих працювати в місті і не має”, – зауважив Рожелюк.В переліку вулиць, на яких продовжать асфальтування, в тому числі і покладуть вперше, є:Чайковського, Ціолковського, Івасюка, Липинського, Дорогиничівська, Партизанська, Богдана Хмельницького.Для прикладу, на вулиці Ціолковського асфальт покладений лише на початку. Цього року продовжать роботи. А ось сусідня – Полуботка, на якій в січні місяці у багнюці застряг ЗІЛ – аварійне авто Нововолинськводоканалу”, поки не отримає покриття.

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