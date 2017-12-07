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На Волині затримали крадене авто

На Волині затримали крадене авто
У пункті пропуску «Ягодин-авто» на в’їзд в Україну після спрацювання бази даних Інтерполу прикордонники задокументували стосовно автомобіля Skoda 2000 року випуску.

Автомобілем польської реєстрації, який був викрадений у Польщі, їхав українець, - повідомили в Держприкордонслужбі.

Водія та автомобіль для подальших правових рішень передали співробітникам Нацполіції та повідомлено Укрбюро Інтерполу.

Загалом з початку року співробітники Держприкордонслужби виявили та затримали за базою даних Інтерполу 245 осіб та 24 транспортні засоби.


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Теги: Ягодин, митниця, авто
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