На Волині затримали крадене авто

У пункті пропуску «Ягодин-авто» на в’їзд в Україну після спрацювання бази даних Інтерполу прикордонники задокументували стосовно автомобіля Skoda 2000 року випуску.Автомобілем польської реєстрації, який був викрадений у Польщі, їхав українець, - повідомили в Держприкордонслужбі.Водія та автомобіль для подальших правових рішень передали співробітникам Нацполіції та повідомлено Укрбюро Інтерполу.Загалом з початку року співробітники Держприкордонслужби виявили та затримали за базою даних Інтерполу 245 осіб та 24 транспортні засоби.