На Волині затримали крадене авто
09 березень, 23:10
У пункті пропуску «Ягодин-авто» на в’їзд в Україну після спрацювання бази даних Інтерполу прикордонники задокументували стосовно автомобіля Skoda 2000 року випуску.
Автомобілем польської реєстрації, який був викрадений у Польщі, їхав українець, - повідомили в Держприкордонслужбі.
Водія та автомобіль для подальших правових рішень передали співробітникам Нацполіції та повідомлено Укрбюро Інтерполу.
Загалом з початку року співробітники Держприкордонслужби виявили та затримали за базою даних Інтерполу 245 осіб та 24 транспортні засоби.
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Автомобілем польської реєстрації, який був викрадений у Польщі, їхав українець, - повідомили в Держприкордонслужбі.
Водія та автомобіль для подальших правових рішень передали співробітникам Нацполіції та повідомлено Укрбюро Інтерполу.
Загалом з початку року співробітники Держприкордонслужби виявили та затримали за базою даних Інтерполу 245 осіб та 24 транспортні засоби.
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