Феєричний «автоандон» у Луцьку: вискочив з повороту і поїхав на червоний. ВІДЕО





Ролик виклали в Youtube.



На відео видно, що білий фургон виїжджав з вулиці Гетьмана Мазепи на Рівненську. Автомобіль виїхав різко та міг створити аварійно небезпечну ситуацію.



Пізніше на перетині вулиць Рівненської та Авторемонтної фургон виїхав на червоне світло та продовжив рух.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В інтернеті опублікували відео про те, як водій білого фургону двічі повівся непорядно під час руху Луцьком.Ролик виклали в Youtube.На відео видно, що білий фургон виїжджав з вулиці Гетьмана Мазепи на Рівненську. Автомобіль виїхав різко та міг створити аварійно небезпечну ситуацію.Пізніше на перетині вулиць Рівненської та Авторемонтної фургон виїхав на червоне світло та продовжив рух.

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