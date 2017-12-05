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Феєричний «автоандон» у Луцьку: вискочив з повороту і поїхав на червоний. ВІДЕО

Феєричний «автоандон» у Луцьку: вискочив з повороту і поїхав на червоний. ВІДЕО
В інтернеті опублікували відео про те, як водій білого фургону двічі повівся непорядно під час руху Луцьком.

Ролик виклали в Youtube.

На відео видно, що білий фургон виїжджав з вулиці Гетьмана Мазепи на Рівненську. Автомобіль виїхав різко та міг створити аварійно небезпечну ситуацію.

Пізніше на перетині вулиць Рівненської та Авторемонтної фургон виїхав на червоне світло та продовжив рух.



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Теги: транспорт, проблема
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Коментарі 7
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а сам тоже летить
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відео в поліцію і хай розбираються з ним
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Не летів, відео просто в прискореному темпі показанне, щоб показати в звичному темпі, треба пару хв. А номер авто цього автохама ВК 1428 АА
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Чмо... Шо тут скажеш...
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Схожий рагуль на Рено сандеро збив мені зеркало на світлофорі на Київському. Почав тікати, я сфоткав його а він так дав на лижі що згубив старий диван привязаний на криші. Він так і лежить на рівненській біля заправки шелл.
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І шо навіть не на бляхах? Не віру
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Рога накрутити цьому бику!!!
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