У Луцьку чоловік скоїв самогубство. Вистрелив собі у голову

9 березня близько 12:00 патрульні отримали повідомлення про спробу самогубства на вулиці Січовій в Луцьку.Коли на місце події прибули патрульні, на вулиці вже очікувала карета швидкої, медики побоювались увійти всередину, адже зброя ще могла бути в чоловіка, - інформують в Управлінні патрульної поліції у Волинській області.Патрульні поліцейські побачили в квартирі моторошну картину: скоцюрблений чоловік лежав на дивані, навколо було багато крові, а біля дверей – предмет, схожий на пістолет. Постраждалого забрали до лікарні.Дружина повідомила, що чоловік вистрілив собі у скроню після того, як отримав від неї відмову піти до сусідів по алкоголь.Патрульні поліцейські згодом з’ясували в лікарів, що в голові чоловіка виявили чужорідний предмет. За попередньою інформацією, в пістолеті були саморобні резинові кулі з вкрученими шурупами. Тож, можливо, це був шуруп.Згодом стало відомо, що 65-річний чоловік помер.