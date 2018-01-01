У Луцьку чоловік скоїв самогубство. Вистрелив собі у голову
09 березень, 22:00
9 березня близько 12:00 патрульні отримали повідомлення про спробу самогубства на вулиці Січовій в Луцьку.
Коли на місце події прибули патрульні, на вулиці вже очікувала карета швидкої, медики побоювались увійти всередину, адже зброя ще могла бути в чоловіка, - інформують в Управлінні патрульної поліції у Волинській області.
Патрульні поліцейські побачили в квартирі моторошну картину: скоцюрблений чоловік лежав на дивані, навколо було багато крові, а біля дверей – предмет, схожий на пістолет. Постраждалого забрали до лікарні.
Дружина повідомила, що чоловік вистрілив собі у скроню після того, як отримав від неї відмову піти до сусідів по алкоголь.
Патрульні поліцейські згодом з’ясували в лікарів, що в голові чоловіка виявили чужорідний предмет. За попередньою інформацією, в пістолеті були саморобні резинові кулі з вкрученими шурупами. Тож, можливо, це був шуруп.
Згодом стало відомо, що 65-річний чоловік помер.
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Коли на місце події прибули патрульні, на вулиці вже очікувала карета швидкої, медики побоювались увійти всередину, адже зброя ще могла бути в чоловіка, - інформують в Управлінні патрульної поліції у Волинській області.
Патрульні поліцейські побачили в квартирі моторошну картину: скоцюрблений чоловік лежав на дивані, навколо було багато крові, а біля дверей – предмет, схожий на пістолет. Постраждалого забрали до лікарні.
Дружина повідомила, що чоловік вистрілив собі у скроню після того, як отримав від неї відмову піти до сусідів по алкоголь.
Патрульні поліцейські згодом з’ясували в лікарів, що в голові чоловіка виявили чужорідний предмет. За попередньою інформацією, в пістолеті були саморобні резинові кулі з вкрученими шурупами. Тож, можливо, це був шуруп.
Згодом стало відомо, що 65-річний чоловік помер.
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