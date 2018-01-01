вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку чоловік скоїв самогубство. Вистрелив собі у голову

У Луцьку чоловік скоїв самогубство. Вистрелив собі у голову
9 березня близько 12:00 патрульні отримали повідомлення про спробу самогубства на вулиці Січовій в Луцьку.

Коли на місце події прибули патрульні, на вулиці вже очікувала карета швидкої, медики побоювались увійти всередину, адже зброя ще могла бути в чоловіка, - інформують в Управлінні патрульної поліції у Волинській області.

Патрульні поліцейські побачили в квартирі моторошну картину: скоцюрблений чоловік лежав на дивані, навколо було багато крові, а біля дверей – предмет, схожий на пістолет. Постраждалого забрали до лікарні.

Дружина повідомила, що чоловік вистрілив собі у скроню після того, як отримав від неї відмову піти до сусідів по алкоголь.

Патрульні поліцейські згодом з’ясували в лікарів, що в голові чоловіка виявили чужорідний предмет. За попередньою інформацією, в пістолеті були саморобні резинові кулі з вкрученими шурупами. Тож, можливо, це був шуруп.

Згодом стало відомо, що 65-річний чоловік помер.

У Луцьку чоловік скоїв самогубство. Вистрелив собі у голову
У Луцьку чоловік скоїв самогубство. Вистрелив собі у голову
У Луцьку чоловік скоїв самогубство. Вистрелив собі у голову

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: самогубство
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцький депутат, який оскандалився з «Егоїстом», пересів на елітне авто
Ця структура приносить найбільше шкоди Луцьку, – експерт про «УКРОП»
Чому проект про здорожчання проїзду в Луцьку опублікували на старому сайті міськради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Польщі арештували українців, які нелегально виготовляли цигарки
09 березень, 22:50
Як у Володимирі обирали найкращу дівчину. ФОТО
09 березень, 22:10
У Луцьку чоловік скоїв самогубство. Вистрелив собі у голову
09 березень, 22:00
У центрі Луцька квітнуть підсніжники. ФОТО
09 березень, 21:08
Порошенко вручив Шевченківські премії-2018. СПИСОК ЛАУРЕАТІВ
09 березень, 21:02
Схожі новини
У Рівному чоловік застрелився у фітнес-клубі У Рівному чоловік застрелився у фітнес-клубі
09 березень, 17:52
У Львові жінка вчинила самогубство, вистрибнувши з вікна багатоповерхівки У Львові жінка вчинила самогубство, вистрибнувши з вікна багатоповерхівки
09 березень, 15:05
Випадковий перехожий не дав чоловіку стрибнути з мосту в Луцьку Випадковий перехожий не дав чоловіку стрибнути з мосту в Луцьку
08 березень, 21:08
На Житомирщині депутат намагався накласти на себе руки На Житомирщині депутат намагався накласти на себе руки
07 березень, 13:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Мою хату зразу побачите — біля неї стоїть вітряк», - волинян про життя без «цивілізації»
09 березень, 13:03
 2
На службі трапляється всяке, - луцька патрульна
09 березень, 07:15
 1
В Україні - нові правила захоронення
Сьогодні, 01:43
 0
З розмахом і душевно: як святкували 60-річчя Рожищенської дитячої музичної школи. ФОТО
Сьогодні, 00:38
 0
10 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8