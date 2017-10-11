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Як у Світязі святкували 8 Березня. ФОТО

Як у Світязі святкували 8 Березня. ФОТО
В маєтку «Nester-House», що в селі Світязь, відбулося яскраве свято, присвячене весні та Міжнародному жіночому дню.

8-го березня усіх жінок, юнок та дівчаток галантно зустрічали при вході в ресторацію чоловіки з квітами в руках. Привітання зі святом, тюльпани в подарунок – це гарантувало представницям прекрасної статі гарний настрій на весь вечір, - пише Район.Шацьк.

Було помітно, що в залі чекали на жінок: квіти, вербові котики у вазах, ароматичні свічки на кожному столику; казково оформлена фотозона в біло-рожевих кольорах – від святкового агентства з Шацька «Джеральдіна»; романтична музика.

Гостей, які завітали цього дня в «Nester-House», привітали господар закладу Петро Нестерук та неперевершена Ніна Вирович, директор Шацького міського будинку культури. А згодом усі гучно аплодували Ніні Федорівні, бо днем раніше Президент Петро Порошенко присвоїв їй звання заслуженого працівника культури України.

Гості мали можливість пригощатися святковими стравами, де родзинкою столу була піца на різний смак.

Для жінок виступав дует спортивних хлопців з танцювальними композиціями, ліричну і запальну музику дарував Dj Baks (резидент нічного клубу «Opera Dance Club», м. Луцьк).

Приємним сюрпризом для жінок став розіграш святкової лотереї, де ті, кому пощастило, отримали в подарунок приємні дрібнички та суперприз від закладу – сертифікат на відпочинок у чанах.

Завершився вечір драйвовою дискотекою, милими посиденьками закоханих пар і душевним спілкуванням.


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Теги: Nester House, Світязь, 8 березня
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