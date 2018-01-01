З розмахом і душевно: як святкували 60-річчя Рожищенської дитячої музичної школи. ФОТО





Вся історія цього мистецького закладу є яскравим прикладом відданості своєї професії безмежно закоханих у музику людей, - пише



Ні для кого не секрет, як держава ставиться до позашкільних мистецьких навчальних закладів. Але саме Рожищенська школа є виняток з правил, де викладачі, вкладаючи всю душу у роботу, можуть гордитися її плодами.



Батьки, що віддають своїх дітей у музшколу знають напевне, що там не лише плекаються дитячі таланти, а й виховується майбутня еліта Рожища. А випускники школи вміють відчути прекрасне і передати свої почуття іншим.



Теплими словами ведуча заходу Тетяна Новосад згадала про тих, хто започаткував Рожищенську музичну школу, хто щедро дарував талант, уміння і тепло своїх сердець учням. Любов до музики, до учнів, до своєї роботи сприяли вихованню цілої плеяди прекрасних музикантів, які являються гордістю школи. Музична школа, як окрема структура, почала діяти з 1958 року. До цього вона функціонувала як філіал Луцької музичної школи №1.











Зараз у музичній школі працює 22 викладача на чолі з директором Юрієм Олександровичем Сосовським, який 34 роки займає цю посаду. Хоча, мабуть, неправильно назвати їх просто «викладачами», адже це дійсно талановиті люди, які вкладають всю свою душу та віддають серце вихованцям.









У школі є чотири відділи: народний (кер. Марія Сова), духовий (кер. Петро Завірюха), струнно-смичковий (кер. Оксана Кучинська) та фортепіанно-теоретичний (кер. Оксана Бугайова). Також діють дитячі колективи – два хори, молодших та старших класів, ансамблі скрипалів, гітаристів, саксофоністів, та бандуристів. Районна музична школа має свої філіали в Копачівці при ЗОШ І-ІІІ ст, та на базі ЗОШ І-ІІІ ст Дубища.



В школі навчається понад 200 діток. Нині дітей змушені відбирати на конкурсній основі, бо охочих просто неймовірна кількість. А колись, зі спогадів, Юрія Олександровича, керівництво музшколи із викладачами їздили селами та просили діток іти навчатися музичному мистецтву.



Привітання та сторінки історії чергувалися на святі з виступами найкращих учнів-музикантів. Разом з учнями в концерті взяли участь викладачі школи та запрошені випускники-професіонали ті, які працюють в сфері мистецтва, але першою сходинкою їхньої кар’єри була Рожищенська музична школа.









Ансамблі бандуристів, скрипалів, саксофоністів, різні фортепіанні дуети та солісти. Учасники музичного дійства подарували неймовірні емоції і враження усім присутнім.



На ювілейному святі було багато подарунків, квітів і теплих слів, оплесків і словесних подяк. Зал РД «Просвіти», заповнений ущент, щиро реагував на кожен виступ, адже серед слухачів було багато батьків сьогоднішніх вихованців музичної школи і просто мешканців міста, які люблять і цінують творчість і талант.



На завершення свята до вітального слова запросили голову РДА Інну Гайворонську, Рожищенського міського голову В’ячеслава Поліщука, голову райради Андрія Музику, голову профспілки працівників культури Волинської області Ярослава Корнелюка та інших поважних гостей, зокрема випускників школи. Всі вони дякували вчителям за виховання талантів, дітям – за те, що дарують ці таланти глядачам, і батькам – за те, що приводять їх у музичну школу. А також чиновники вручили нагороди кращим з кращих викладачів.









І хоча концерт тривав більше чотирьох годин, ніхто в залі не поспішав йди додому. Всі ділилися враженням та щиро раділи, що в місті є такий могутній заклад, де навчають музиці найкращі вчителі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 60-річчя Рожищенської дитячої музичної школи святкували гучно: з насиченою концертною програмою, подарунками та привітаннями.Вся історія цього мистецького закладу є яскравим прикладом відданості своєї професії безмежно закоханих у музику людей, - пише Район.Рожище. Ні для кого не секрет, як держава ставиться до позашкільних мистецьких навчальних закладів. Але саме Рожищенська школа є виняток з правил, де викладачі, вкладаючи всю душу у роботу, можуть гордитися її плодами.Батьки, що віддають своїх дітей у музшколу знають напевне, що там не лише плекаються дитячі таланти, а й виховується майбутня еліта Рожища. А випускники школи вміють відчути прекрасне і передати свої почуття іншим.Теплими словами ведуча заходу Тетяна Новосад згадала про тих, хто започаткував Рожищенську музичну школу, хто щедро дарував талант, уміння і тепло своїх сердець учням. Любов до музики, до учнів, до своєї роботи сприяли вихованню цілої плеяди прекрасних музикантів, які являються гордістю школи. Музична школа, як окрема структура, почала діяти з 1958 року. До цього вона функціонувала як філіал Луцької музичної школи №1.Зараз у музичній школі працює 22 викладача на чолі з директором Юрієм Олександровичем Сосовським, який 34 роки займає цю посаду. Хоча, мабуть, неправильно назвати їх просто «викладачами», адже це дійсно талановиті люди, які вкладають всю свою душу та віддають серце вихованцям.У школі є чотири відділи: народний (кер. Марія Сова), духовий (кер. Петро Завірюха), струнно-смичковий (кер. Оксана Кучинська) та фортепіанно-теоретичний (кер. Оксана Бугайова). Також діють дитячі колективи – два хори, молодших та старших класів, ансамблі скрипалів, гітаристів, саксофоністів, та бандуристів. Районна музична школа має свої філіали в Копачівці при ЗОШ І-ІІІ ст, та на базі ЗОШ І-ІІІ ст Дубища.В школі навчається понад 200 діток. Нині дітей змушені відбирати на конкурсній основі, бо охочих просто неймовірна кількість. А колись, зі спогадів, Юрія Олександровича, керівництво музшколи із викладачами їздили селами та просили діток іти навчатися музичному мистецтву.Привітання та сторінки історії чергувалися на святі з виступами найкращих учнів-музикантів. Разом з учнями в концерті взяли участь викладачі школи та запрошені випускники-професіонали ті, які працюють в сфері мистецтва, але першою сходинкою їхньої кар’єри була Рожищенська музична школа.Ансамблі бандуристів, скрипалів, саксофоністів, різні фортепіанні дуети та солісти. Учасники музичного дійства подарували неймовірні емоції і враження усім присутнім.На ювілейному святі було багато подарунків, квітів і теплих слів, оплесків і словесних подяк. Зал РД «Просвіти», заповнений ущент, щиро реагував на кожен виступ, адже серед слухачів було багато батьків сьогоднішніх вихованців музичної школи і просто мешканців міста, які люблять і цінують творчість і талант.На завершення свята до вітального слова запросили голову РДА Інну Гайворонську, Рожищенського міського голову В’ячеслава Поліщука, голову райради Андрія Музику, голову профспілки працівників культури Волинської області Ярослава Корнелюка та інших поважних гостей, зокрема випускників школи. Всі вони дякували вчителям за виховання талантів, дітям – за те, що дарують ці таланти глядачам, і батькам – за те, що приводять їх у музичну школу. А також чиновники вручили нагороди кращим з кращих викладачів.І хоча концерт тривав більше чотирьох годин, ніхто в залі не поспішав йди додому. Всі ділилися враженням та щиро раділи, що в місті є такий могутній заклад, де навчають музиці найкращі вчителі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію