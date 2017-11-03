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У Польщі арештували українців, які нелегально виготовляли цигарки

У Польщі арештували українців, які нелегально виготовляли цигарки
У Польщі арештували трьох громадян України, які працювали в нелегальній фабриці цигарок у місті Опатувек у центрі країни.

Як повідомляє в п'ятницю "Польське радіо", поліція затримала також власника бізнесу.

За рішенням Районного суду в місті Острув Вєлькопольський, затриманих заарештовано на три місяці.

Збитки Державної скарбниці через несплачені податки за незаконне виготовлення цигарок оцінюється у 3 мільйони 200 тисяч злотих (761 тисяча євро).

Співробітники Центрального слідчого бюро поліції вилучили кількасот тисяч готових цигарок і понад дві тонни тютюну, цигарковий папір та фільтри.

Трьох громадян України затримано на місці. Їхнього шефа поліція затримала в місті Конін у центральній Польщі.

У нього вдома знайдено ще 500 тисяч цигарок і понад півтонни тютюну. Як виявилося, чоловік раніше вже був засуджений за злочин такого типу, але не прибув відбувати покарання.

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Теги: арешт, Польща
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